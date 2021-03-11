جدل وانتقادات في الأردن.. وزير يتوعد بـ"دحرجة رؤوس" مسربي وثيقة رسمية

أثار وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، جدلا واسعا في المملكة، بعدما توعد على الهواء بـ“دحرجة رؤوس“ مسربي وثيقة رسمية حول إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا.

وجاء تصريح الوزير صخر دودين، خلال مؤتمر صحفي حكومي للإعلان عن الإجراءات الجديدة، الأربعاء، وذلك ردا على سؤال حول تسريب الإجراءات قبل الإعلان عنها بشكل رسمي خلال المؤتمر.

وقال دودين: ”اليوم رأينا جزءا من أمر الدفاع الجديد على وسائل الإعلام، ووحدة الجرائم الإلكترونية تحقق داخل مبنى رئاسة الوزراء في التسريب الذي حصل“.

وأضاف: ”إذا ثبت تورط أي موظف أو أي شخص موجود في مبنى رئاسة الوزراء أو غيره (بتسريب الوثيقة) ستكون هناك رؤوسا تدحرج بسبب هذا الأمر“.

وتعهد بأن الحكومة ”ستتعامل بكل شدة مع هذا الأمر ولن تسمح به مجددا“، مؤكدا أن ”الوثائق الرسمية لها حرمة كبيرة، ومن سرب هذا الأمر يمكن أن يسرب أسرار للدولة“.



ودرجت الحكومة الأردنية، الإعلان عن الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، عبر أوامر الدفاع، وذلك عقب تفعيل قانون الدفاع مع دخول الفيروس إلى المملكة في آذار/ مارس 2020.

وأثار تصريح الوزير صخر دودين جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن.

وقال ناشط على تويتر: ”لو الوزير المحترم قال من يسرب وثيقة سنحوله للقضاء بدلاً من أن يدحرج رؤوس لحفظ هيبته وهيبة الدستور الذي عين باسمه“.

لو الوزير المحترم قال من يسرب وثيقة سنحوله للقضاء بدلاً من أن يدحرج رؤوس لحفظ هيبته وهيبة الدستور الذي عين باسمه

صخر بن دودين الثقفي#دحرجة_رؤوس — Ahmad Alhrdan (@AlhrdanAhmad) March 10, 2021

وعلق آخر بالقول: ”كم تمنيت لو سمعتها عن الفساد والفاسدين…ومن هم أصلا من سربوا المعلومات أليسوا من طبقتكم انتم!!!!!“.

ارطغرل الاردن صخر دودين…

كم تمنيت لو سمعتها عن الفساد والفاسدين…ومن هم اصلا من سربوا المعلومات اليسوا من طبقتكم انتم!!!!!#دحرجه_رووس — Ibrahem (@Ibrahem77682325) March 10, 2021

واختار ناشطون آخرون التعقيب على تصريح الوزير دودين، بصور ومقاطع فيديو ساخرة.



وقررت الحكومة الأردنية، الأربعاء، تشديد الإجراءات الرامية لمواجهة موجة ثانية وصفت بـ“الأقوى“ لانتشار فيروس كورونا في البلاد، وذلك بعد عام كامل على تسجيل أول إصابة بالفيروس في المملكة.

وأعلنت الحكومة زيادة ساعات حظر التجول الليلي اعتبارا من يوم السبت المقبل، ليبدأ من الساعة 6 مساء للمنشآت و7 مساء للأفراد، وحتى الساعة السادسة صباحاً من كل يوم.

وتضمنت الإجراءات المشددة الجديدة تعليق إقامة صلاة الجمعة وقداس الأحد حتى 31 مارس قابلة للتمديد.

وقررت الحكومة كذلك الإبقاء على حظر التجول الشامل ليوم الجمعة وسيبدأ من الساعة 7 من مساء يوم الخميس إلى الساعة 6 صباح السبت.

ومن بين القرارات المشددة كذلك، ”إغلاق النوادي الليلية والبارات والمسابح الداخلية في المنشآت الفندقية والأندية الرياضية، والحمامات الشرقية ونوادي الفروسية، حتى نهاية شهر مارس الحالي قابلة للتمديد“.