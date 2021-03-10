إعلام عبري: ولي عهد الأردن يلغي زيارة مقررة للحرم القدسي في اللحظات الأخيرة

أفادت وسائل إعلام عبرية يوم الأربعاء، أن ولي العهد الأردني، الأمير حسين بن عبدالله الثاني، ألغى زيارته للحرم القدسي في اللحظة الأخيرة.

وبحسب ما ذكرت قناة الأخبار الإسرائيلية ”كان“، فإن إلغاء الزيارة جاء في أعقاب الاستعدادات المكثفة للشرطة الإسرائيلية في القدس.

من جهتها، رجحت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، أن يكون سبب إلغاء الزيارة مرتبطا بنزاع حول الحماية الأمنية للأمير الأردني. ‎

وكان المراسل السياسي لصحيفة ”إسرائيل اليوم“، أرئيل كهانا، أفاد بأن مركز الشرطة الإسرائيلية في مدينة القدس يستعد لزيارة ”شخصية رفيعة“ من العالم العربي إلى المدينة.

وذكر أن الاستعدادات شملت إغلاق مقاطع من شارع 1 من بينها المقطع الواصل بين مستوطنة ”معالي أدوميم“ ومدينة القدس، إغلاقا تاما في كلا الاتجاهين.

وأشار إلى أن ذلك يأتي لتمكين ”المسؤول العربي الرفيع“ من الصلاة في الحرم القدسي الشريف.

وبحسب ”إسرائيل اليوم“، فإن مسؤولين في المستوى السياسي الإسرائيلي أكدوا الزيارة، رافضين الكشف عن هوية الشخصية، مشيرة إلى أن الاستعدادات جارية على الأرض.

ونشرت قناة ”كان“ الإخبارية قبل نحو أسبوعين، أنباء تفيد بأن مسؤولين إسرائيليين اتصلوا الأسبوع الماضي بالأوقاف الأردنية والسلطة الفلسطينية للسماح لها بفتح نقطة تطعيم داخل الحرم القدسي.

وذكرت القناة أن ”الطلب قدم إلى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس أبو مازن، إلا أن أبو مازن عارض المبادرة الإسرائيلية“، وقال إن ”مثل هذا الأمر سيعطي إسرائيل موطئ قدم داخل المسجد الأقصى“.

وكان أحد الاقتراحات، هو نقل اللقاحات إلى المسعفين العرب فقط الذين يرتدون ملابس مدنية، وليس من قبل المسؤولين الطبيين الإسرائيليين، ومع ذلك، تم رفض هذا الاقتراح أيضا.