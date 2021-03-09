لبنان.. هجوم إعلامي على عون واتهامه بالقفز فوق صلاحياته

شنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، هجوما عنيفا على الرئيس ميشال عون، متهمة إياه بالتسبب بالأزمة السياسية الحالية، فيما شبهته دبلوماسية لبنانيه بمحمد الصحاف، وزير الإعلام في عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين، الذي كان مسؤولاً عن إصدار البيانات العسكرية قبل سقوط النظام العراقي.

واتهمت بعض وسائل الإعلام عون بالقفز فوق صلاحياته، عبر عقد اجتماع للجنة الأمنية والاقتصادية في قصر بعبدا، أمس الاثنين، وإصدار بيان هدد فيه المتظاهرين ودعا الجيش للتصدي لهم.

وسخر موقع ”لبنان 24“ من عون، قائلاً إن القصر الجمهوري تحول إلى ”مركز عمليات“ لإصدار القرارات والأوامر التنفيذية وإعلامها للبنانيين على طريقة ”البلاغات العسكرية“ كما في الدول أو الأنظمة الشمولية.

وقال الموقع: ”يرى المتابعون أنّ الأداء الذي يمارسه فريق الرئيس لا يمكن وصفه إلا بأنه قفز فوق مؤسسات الدولة، متسائلين: ما هي الصلاحيات المعطاة لهذا الاجتماع لإصدار الأوامر والقرارات، فيما هو ليس اجتماعاً للمجلس الأعلى للدفاع وليس السلطة التنفيذية المتمثلة بمجلس الوزراء مجتمعاً“.

وشبّهت سفيرة لبنان السابقة لدى الأردن، ترايسي شمعون، البيان الصادر عن الاجتماع ببيانات الصحاف في عهد صدام قائلة: ”يذكّرنا ما سمعناه على لسان المستشار المزدوج (للرئيس عون) ببيانات الصحّاف وزير إعلام صدام قبل سقوط الأخير“.

ورأى موقع ”لبنان 24“ أن اجتماع أمس حمل ”تهديدا جديا“ للمتظاهرين باتخاذ القرار بـ“قمعهم“ إذا حاولوا قطع الطريق تعبيرا عن رفضهم للواقع المعيشي المتردي الذي وصلوا إليه، ما ينذر بأن الشارع بات على أبواب ”مواجهات“ بين المتظاهرين والقوى الأمنية.

وتابع: ”في المحصلة، فإن اجتماع بعبدا، وعلى الرغم من كل الشوائب التي أحاطت به، لن يكون أكثر من زوبعة في فنجان إذ إن الأزمة تتفاقم يوما بعد يوم وسط انسداد أي أفق للإفراج عن الحكومة أو تحديد سقف لسعر صرف الدولار وضبط أسعار المواد الغذائية والأساسية، ليكون خيار الشارع هو السلاح الوحيد بيد اللبنانيين“.

من جانبها قالت صحيفة ”سفير الشمال“: ”مرة جديدة يكتشف اللبنانيون أنهم أيتام على طاولة لئام وأن ما يواجهونه من مآسٍ ومعاناة وفقر وجوع ويعترضون عليه، يقاس في اجتماعات قصر بعبدا بالطرقات المقطوعة ويوضع في خانة الأعمال التخريبية الهادفة إلى ضرب الاستقرار والنيل من الدولة ورمزها“.

وأضافت: ”قطع الطريق مرفوض في قاموس ميشال عون لكن الانهيار الاقتصادي والمالي والبنيوي للدولة ومؤسساتها وأجهزتها مسموح، والإمعان في إذلال اللبنانيين وتحويلهم إلى شعب جائع يتقاتل على الغذاء المدعوم مسألة فيها نظر“.