الجيش اللبناني يطلق النار على طائرة إسرائيلية مسيرة فوق ميس الجبل

قال تلفزيون المنار التابع لميليشيا حزب الله، الاثنين، إن الجيش اللبناني أطلق النار على طائرة إسرائيلية مسيرة كانت تحلق فوق مركزه في ميس الجبل.

وقال شهود إن القوات الإسرائيلية أطلقت قنابل ضوئية على الحدود مع لبنان قرب ميس الجبل، لكن لم يتسنَ التأكد من وقوع إصابات.