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محمد بن زايد يهنئ العراق بنجاح زيار...
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محمد بن زايد يهنئ العراق بنجاح زيارة البابا فرنسيس

هنأ ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان العراق بنجاح زيارة البابا فرنسيس. وقال في تغريدة على حسابه في "تويتر": "أهنئ العراق الشقيق بنجاح زيارة قداسة

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المصدر: فريق التحرير

هنأ ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان العراق بنجاح زيارة البابا فرنسيس.

وقال في تغريدة على حسابه في ”تويتر“: ”أهنئ العراق الشقيق بنجاح زيارة قداسة البابا فرنسيس، وأحيي مبادرة قداسته الطيبة لدعم أواصر الأخوة الإنسانية في بلاد الرافدين والمنطقة“.

وأضاف: ”أتمنى أن تكون زيارته فاتحة خير ومحبة وسلام للشعب العراقي والعالم“.

وكان بابا الفاتيكان أنهى زيارة إلى العراق اعتبرت تاريخية، التقى فيها عددا من المسؤولين السياسيين ورجال الدين، وأبرزهم المرجع الشيعي علي السيستاني.

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