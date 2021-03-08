الليرة اللبنانية تواصل الانخفاض على وقع تصاعد الاحتجاجات في "يوم الغضب"

واصلت الليرة اللبنانية هبوطها لتصل إلى أدنى مستوى لها في تاريخها وسط اتهامات حكومية بأن هناك من يتلاعب بالعملة ويتحكم بمصير لبنان، في الوقت الذي بدأ فيه المواطنون بتصعيد احتجاجاتهم بقطع معظم الطرق الرئيسية في ”إثنين الغضب“.

وشهدت معظم الشوارع في العاصمة بيروت والمدن الرئيسية الأخرى انتشارا كثيفا للجيش الذي تلقى أوامر من رئيس الدولة ميشال عون بعدم التعرض للمتظاهرين باستثناء هؤلاء الذين يقومون بحرق إطارات السيارات وقطع الطرق.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، إن الوضع بات على مستوى عالٍ من الخطورة، مضيفا أن ”هناك من يتلاعب بسعر صرف الدولار الأمريكي كيفما يشاء ويتحكم بمصير البلد“، متسائلا: ”هل يعقل أن تتحكم منصات مجهولة بسعر صرف الدولار والدولة بكل أجهزتها عاجزة عن مواجهة هذه المنصات؟“.

وأردف أن ”هناك من يدفع لبنان نحو الانفجار، ويجب أن يكون هناك حسم وحزم في التعامل مع هذه القضية، وقطع الطريق على التلاعب بمصير البلد من قبل جهة أو جهات تتآمر على الناس ولقمة عيشهم وتتلاعب بالاستقرار الاجتماعي والأمن الوطني“.

في السياق، قال متعاملون ماليون إن الليرة اللبنانية انهارت بأكثر من 4000 وحدة أمام الدولار في غضون أسبوعين لتلامس 11 ألفا مقابل الدولار، أمس الأحد، قبل أن ترتفع نحو 10100 صباح الإثنين، مشيرين إلى أن الليرة عاودت انحدارها في جلسات التعامل بالسوق السوداء التي تطغى عليها الفوضى بشكل كبير لتصل إلى 10400 مقابل الدولار.

وقال باسم سمير وهو متعامل في مدينة صيدا الجنوبية: ”لم نعد نعرف إلى أين تتجه الليرة، فهي تارة تنخفض بسرعة وتارة ترتفع بسرعة، لكنها لا تزال عند أدنى مستوياتها بدون أسباب منطقية، من الواضح أن هناك من يمسك بزمام الأمور ويتلاعب بها“.

شح العملة الصعبة

ولفت الخبير المالي اللبناني عيسى نحاس في تصريحات صحفية، الإثنين، إلى أن ”انخفاض قيمة الليرة في الأيام القليلة الماضية يعود إلى أسباب متعددة، منها ما هو مستجد ومنها ما هو قديم، بما فيها إقفال عدد من مكاتب الصرافة التي ثبت أنها توزع العملة الأجنبية على الصرافين لبيعها، منوها إلى أن هؤلاء عمدوا إلى وقف ضخ العملات الأجنبية في السوق مما انعكس شحاً في العملات الأجنبية.

والسبب الآخر من وجهة نظر نحاس، هو التعميم الذي أصدره مصرف لبنان مؤخرا لزيادة المصارف احتياطها بالعملات الأجنبية ما ساهم في زيادة الطلب في السوق دون أي رقابة من القضاء المختص، معتبرا أنه ”لا يجوز للمصارف شراء العملات الأجنبية والمساهمة في شحها بالسوق، بل إن الاحتياط يجب أن يكون مما هو متوافر لديها“.

وأشار نحاس إلى أن هناك سببا آخر وهو انخفاض دخول العملات الأجنبية إلى لبنان بفعل الأزمة السياسية المستحكمة وعدم وجود حكومة، ما أفقد الثقة بلبنان كنظام اقتصادي سياسي، إلى جانب الصعوبة في الاستيراد مع ازدياد العجز في الميزان المالي والتجاري وعدم وجود آلية تحدد سعر صرف العملات نسبة إلى العملة الوطنية.

أما الباحث الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة، فقد لفت إلى أنه لا سقف للدولار في السوق السوداء لأن هذا السوق لا تحكمه أي قواعد علمية بل هو نتاج مافيات تُدير المنصات الإلكترونية وتُنفّذ على الأرض المُخططات ذات الطابع السياسي والمضاربات.

ورأى عجاقة أن مصرف لبنان لم يعد قادرا على التدخل بسبب غياب السلطة بشكل فاعل وتآكل مركزه المالي في الفترة الأخيرة؛ لتمويله عجوزات مالية حكومية ودفع ديون ومستحقات فوائد ديون وتمويل واردات الأدوية والوقود والسلع الرئيسية بمليارات الدولارات.

إلى ذلك، أظهرت ميزانية مصرف لبنان التي نشرت الأسبوع الماضي، أن احتياط المصرف من العملات الأجنبية هوى من حوالي 30.5 مليار دولار في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، عندما اندلعت ثورة شعبية بسبب الأزمة المالية والاقتصادية إلى نحو 18.5 مليار دولار، بنهاية العام الماضي، أي بانخفاض بلغ حوالي 12 مليار دولار.