وزراء الخارجية العرب يطالبون إيران بوقف انتهاكاتها واستفزازاتها في الجزر الإماراتية المحتلة

طالب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، إيران، بالكف عن“الانتهاكات والأعمال الاستفزازية“ في الجزر الإماراتية الثلاث“:طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى“.

وجاء ذلك في بيان أصدره المجلس، في ختام أعمال دورته العادية الـ155، مساء الأربعاء، ونقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأدان المجلس في بيانه، قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكانية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية، كما أدان المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر الإمارات الثلاث المحتلة، والمياه الإقليمية، والإقليم الجوي، والجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الإمارات.

كما أدان البيان افتتاح إيران لمكتبين في جزيرة أبو موسى، معربًا في الوقت ذاته عن استنكاره وإدانته للزيارات التي يقوم بها كبار المسؤولين إلى الجزر الإماراتية المحتلة، واستهجانه كل الخطوات الإيرانية العدائية.

وطالب البيان، إيران، بالكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التي تعد تدخلًا في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعرض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر.

ودعا وزراء الخارجية العرب الحكومة الإيرانية مجددًا إلى“إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة، والتوقف عن إقامة أي منشآت فيها، بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديموجرافية، وإلغاء كافة الإجراءات، وإزالة كافة الملفات التي سبق أن نفذتها إيران من طرف واحد في الجزر العربية“.

وجدد المجلس تأييده لكافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها على جزرها، مشيدًا بمبادرات دولة الإمارات التي تبذلها لإيجاد تسوية سلمية وعادلة لحل قضية الجزر المحتلة مع إيران.