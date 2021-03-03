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"المحرض قاتل".. حملة إلكترونية عراق...
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"المحرض قاتل".. حملة إلكترونية عراقية ضد إعلام الميليشيات الموالية لإيران

عبّر ناشطون عراقيون عن استنكارهم، ورفضهم للحملات التي تطلقها فصائل مسلحة، عبر حسابات وهمية، للتحريض ضد المتظاهرين، وشرعنة ممارسات السلطات الأمنية "المتعسفة"

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المصدر: بغداد – إرم نيوز

عبّر ناشطون عراقيون عن استنكارهم، ورفضهم للحملات التي تطلقها فصائل مسلحة، عبر حسابات وهمية، للتحريض ضد المتظاهرين، وشرعنة ممارسات السلطات الأمنية ”المتعسفة“ بحقهم.

وأطلق مغردون، هاشتاق ”المحرض قاتل“، على موقع ”تويتر“، ليتفاعل معه آلاف المدونين، والناشطين، عبر التغريد، ونشر صور شخصيات قالوا إنها تحرض على الممارسات الأمنية العنيفة ضد الاحتجاجات، مثل: الصدام المباشر، والاعتقال، والتعامل القاسي.

وعرض المدونون والمشاركون في الحملة، صورًا، ومنشورات لشخصيات معروفة بخطابها الموالي للمجموعات المسلحة، والفصائل التابعة لإيران، وهي تطالب قوات الأمن، خلال التظاهرات، بإنزال عقوبات قاسية، ومخالفة للقانون، بحق المتظاهرين، وهو ما يحاسب عليه القانون العراقي وفق مغردين.

كما طالب ناشطون، بفرض عقوبات وغرامات تصل حد الإغلاق بحق قنوات فضائية، تمنح تلك الشخصيات مساحات لطرح آرائها، والتعريض بالناشطين كما حصل سابقًا مع عدد منهم.


ويقول مشاركون في الحملة إن التحريض على القتل أو الاعتقال، طال عدة نشطاء خلال الفترة الماضية، وهو ما تسبب لاحقًا بقتلهم، من قِبل مجموعات مسلحة، مثل الخبير في الشأن الأمني هشام الهاشمي الذي تعرض إلى حملة تشويه كبيرة، عبر فضائيات تابعة لميليشيات مسلحة، وكذلك حسابات على قنوات التلغرام، وكذلك موقع تويتر.


كما تعرضت الناشطة النسوية التي اغتِيلت في محافظة البصرة، العام الماضي، ريهام يعقوب إلى حملة تشهير وتحريض واسعة، من قِبل وسائل إعلام محلية، وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، اشتركت فيها وسائل إعلام إيرانية، نشرت صورتها أثناء فعالية أقيمت بشكل رسمي في القنصلية الأمريكية.


ويرى الصحفي العراقي، حيدر جاسم، أن“التحريض عبر وسائل الإعلام المرتبطة بإيران، أصبح سمة سائدة خلال فترة الاحتجاجات الشعبية، وهذا الخطاب أعطى شرعية للقتل، والاختطاف وبقية الممارسات التي تعرض لها المواطنون، ما يتطلب تدخلًا من السلطات المعنية في الشأن الإعلامي، بضرورة الحد من هذا الخطاب“.

وأضاف جاسم لـ“إرم نيوز“ أن“الخطاب التحريضي لم يقتصر على مسألة الاحتجاجات الشعبية، بل تعدى ذلك إلى ممارسات العنف الأخرى، مثل التهجير القسري للسكان بسبب دوافع طائفية، أو التعريض بالناشطين واتهامهم بالعمالة والارتباط بجهات خارجية، وهو ما يسهل مهام عمل مجموعات الاغتيال والخطف“.

وتعتمد تلك الجهات على ما بات يُعرف بـ“الجيوش الإلكترونية“، وهي مجموعات منظمة ومدربة، تنشط بإطلاق حملات محددة، بهدف التأثير في الرأي العام، ويقودها مختصون في مجال الإعلام بعيدًا عن الأضواء.


وكشف الخبير الأمني الراحل هشام الهاشمي، قبيل وفاته عن خلية إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري تعمل في العراق، من خلال مكتب تابع لإحدى القنوات المرتبطة بالفصائل المسلحة، وذكر أسماء أعضاء الخلية التي كانت برئاسة الإيراني آغا شاهيني، وبمساعدة شخص ة شخ لبناني، وفق ما ذكر تقرير أمريكي.

وتشير تقارير صحفية، إلى أن ظاهرة ”الجيوش الإلكترونية“ استفحلت بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، كردٍ على تصاعد الاحتجاجات في مختلف محافظات البلاد، إذ كانت ”الهاشتاكات“ تتركز على النيل من المتظاهرين، واتهامهم بالعمالة، وتهيئة مناخ يسهم بزرع بذور الكراهية، وفسح المجال أمام أي عمليات تصفية مقبلة.

 

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