"المحرض قاتل".. حملة إلكترونية عراقية ضد إعلام الميليشيات الموالية لإيران

عبّر ناشطون عراقيون عن استنكارهم، ورفضهم للحملات التي تطلقها فصائل مسلحة، عبر حسابات وهمية، للتحريض ضد المتظاهرين، وشرعنة ممارسات السلطات الأمنية ”المتعسفة“ بحقهم.

وأطلق مغردون، هاشتاق ”المحرض قاتل“، على موقع ”تويتر“، ليتفاعل معه آلاف المدونين، والناشطين، عبر التغريد، ونشر صور شخصيات قالوا إنها تحرض على الممارسات الأمنية العنيفة ضد الاحتجاجات، مثل: الصدام المباشر، والاعتقال، والتعامل القاسي.

وعرض المدونون والمشاركون في الحملة، صورًا، ومنشورات لشخصيات معروفة بخطابها الموالي للمجموعات المسلحة، والفصائل التابعة لإيران، وهي تطالب قوات الأمن، خلال التظاهرات، بإنزال عقوبات قاسية، ومخالفة للقانون، بحق المتظاهرين، وهو ما يحاسب عليه القانون العراقي وفق مغردين.

كما طالب ناشطون، بفرض عقوبات وغرامات تصل حد الإغلاق بحق قنوات فضائية، تمنح تلك الشخصيات مساحات لطرح آرائها، والتعريض بالناشطين كما حصل سابقًا مع عدد منهم.

الإعلام الولائي يحرض على قتلنا

العبيد يحرضون على قتل الأحرار وجاءت النتيجة بتزايد الأحرار يومًا بعد يوم

خلقنا الله أحرارًا، الحمدلله دائمًا على أننا أحرار، وهذه نعمة من الله #المحرض_قاتل #المحرض_قاتل pic.twitter.com/ZgnOi4Re7j — محمد آل تشرين 🇮🇶 (@fDwgAE5mtnGXpTM) March 3, 2021



ويقول مشاركون في الحملة إن التحريض على القتل أو الاعتقال، طال عدة نشطاء خلال الفترة الماضية، وهو ما تسبب لاحقًا بقتلهم، من قِبل مجموعات مسلحة، مثل الخبير في الشأن الأمني هشام الهاشمي الذي تعرض إلى حملة تشويه كبيرة، عبر فضائيات تابعة لميليشيات مسلحة، وكذلك حسابات على قنوات التلغرام، وكذلك موقع تويتر.

عمليات التحريض ما زالت مستمرة على قدم وساق، وضحاياها مستمرة، وبعض الأصدقاء يستضيفون المحرضين في clubhouse، ويطلقون عليهم كلمة أستاذ! #المحرض_قاتل — علي المدني – Ali Almadany (@82alialmadany) March 3, 2021



كما تعرضت الناشطة النسوية التي اغتِيلت في محافظة البصرة، العام الماضي، ريهام يعقوب إلى حملة تشهير وتحريض واسعة، من قِبل وسائل إعلام محلية، وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، اشتركت فيها وسائل إعلام إيرانية، نشرت صورتها أثناء فعالية أقيمت بشكل رسمي في القنصلية الأمريكية.

تجب محاسبة هذا النكرة ❌ وفق المادة 372 لأنه عميل للحرس الثوري، ومحرض من الدرجة الأولى، حرض ضد هشام الهاشمي واستشهد، وحرض ضد المتظاهرين واستشهدوا، وحرض ضد الإعلاميين والناشطين، وحرض ضد الشهيدة رهام يعقوب #المحرض_قاتل pic.twitter.com/QHctRBPn2z — أبطال المطعم التركي (@g3iraq) March 3, 2021



ويرى الصحفي العراقي، حيدر جاسم، أن“التحريض عبر وسائل الإعلام المرتبطة بإيران، أصبح سمة سائدة خلال فترة الاحتجاجات الشعبية، وهذا الخطاب أعطى شرعية للقتل، والاختطاف وبقية الممارسات التي تعرض لها المواطنون، ما يتطلب تدخلًا من السلطات المعنية في الشأن الإعلامي، بضرورة الحد من هذا الخطاب“.

وأضاف جاسم لـ“إرم نيوز“ أن“الخطاب التحريضي لم يقتصر على مسألة الاحتجاجات الشعبية، بل تعدى ذلك إلى ممارسات العنف الأخرى، مثل التهجير القسري للسكان بسبب دوافع طائفية، أو التعريض بالناشطين واتهامهم بالعمالة والارتباط بجهات خارجية، وهو ما يسهل مهام عمل مجموعات الاغتيال والخطف“.

وتعتمد تلك الجهات على ما بات يُعرف بـ“الجيوش الإلكترونية“، وهي مجموعات منظمة ومدربة، تنشط بإطلاق حملات محددة، بهدف التأثير في الرأي العام، ويقودها مختصون في مجال الإعلام بعيدًا عن الأضواء.

عمليات التحريض ما زالت مستمرة على قدم وساق، و ضحاياها مستمرة، وبعض الأصدقاء يستضيفون المحرضين في clubhouse، ويطلقون عليهم كلمة أستاذ !!! #المحرض_قاتل — علي المدني – Ali Almadany (@82alialmadany) March 3, 2021



وكشف الخبير الأمني الراحل هشام الهاشمي، قبيل وفاته عن خلية إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري تعمل في العراق، من خلال مكتب تابع لإحدى القنوات المرتبطة بالفصائل المسلحة، وذكر أسماء أعضاء الخلية التي كانت برئاسة الإيراني آغا شاهيني، وبمساعدة شخص ة شخ لبناني، وفق ما ذكر تقرير أمريكي.

وتشير تقارير صحفية، إلى أن ظاهرة ”الجيوش الإلكترونية“ استفحلت بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، كردٍ على تصاعد الاحتجاجات في مختلف محافظات البلاد، إذ كانت ”الهاشتاكات“ تتركز على النيل من المتظاهرين، واتهامهم بالعمالة، وتهيئة مناخ يسهم بزرع بذور الكراهية، وفسح المجال أمام أي عمليات تصفية مقبلة.