إقليم كردستان يعلن القبض على المتهم الرئيس في هجوم مطار أربيل‎ وينشر اعترافاته (فيديو)

أعلنت السلطات الأمنية في إقليم كردستان العراق،اليوم الأربعاء، القبض على العقل المدبر للهجمات الصاروخية التي استهدفت مطار أربيل، منتصف الشهر الماضي، فيما عرضت جانبا من اعترافه بالتورط في الهجوم.

وقالت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، إن نتائج التحقيق حول الحادثة أظهرت أن أربعة أشخاص هم المسؤولون الرئيسيون عن الهجوم، وعلى رأسهم المنفذ الرئيس للهجوم المدعو حيدر حمزة عباس مصطفى البياتي؛ والذي اُعتقل وأقر بجريمته، وأدلى باعترافات مفصلة عن كيفية تنفيذ الهجوم.

وأشار البياتي في اعترافاته إلى تعرفه على شخص من كتائب سيد الشهداء، وهي ميليشيات عراقية موالية لإيران، خطط معه لعملية تستهدف مطار أربيل.

وذكرت مديرية مكافحة الإرهاب بالإقليم أن المؤسسات الأمنية الاتحادية، تمكنت أيضا من اعتقال مُنفذ آخر للهجوم، فيما لا يزال شخصان آخران في حالة فرار، وتجري الأجهزة الأمنية المتابعة المتواصلة للوصول إليهما والقبض عليهما.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية ”البنتاغون“ قد قالت في وقت سابق، إن ”14 صاروخا استهدفت قاعدة تابعة لها في أربيل، 4 منها أصابت مباني فيها“.

وتسبب الهجوم بمقتل مدني متعاقد، وإصابة نحو 9 آخرين، فيما أثار ردود فعل غاضبة، من المجتمعين المحلي والدولي.