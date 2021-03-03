لأول مرة منذ 4 سنوات.. السلطة الفلسطينية تعلن صرف رواتب موظفي غزة كاملة

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، الأربعاء، أنها ستصرف رواتب موظفيها في قطاع غزة بنسبة مساوية لأقرانهم في الضفة الغربية، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 4 سنوات.

وقالت الوزارة في بيان: إنه ”تم تنفيذ تعليمات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بخصوص موظفي قطاع غزة، اعتبارا من راتب شهر شباط/فبراير الماضي، حيث تم إعادة احتساب وصرف رواتب المتقاعدين ماليا لعدد 6800 موظف، وصرف رواتبهم كاملة كموظفين“.

وأضافت أنه ”تم صرف رواتب 24 ألف موظف كاملة لتصبح متساوية مع رواتب موظفي الضفة الغربية“.

وتعد هذه المرة الأولى منذ 4 سنوات التي تصرف فيها الحكومة الفلسطينية رواتب متساوية لموظفيها في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بدأت منذ مطلع العام 2017 اقتطاع نسبة تقدر بـ30% من رواتب الموظفين.

كما أحالت السلطة الفلسطينية، آلاف الموظفين في قطاع غزة للتقاعد المالي الإجباري، ما أثار حالة غضب واستياء واسعين في صفوف الموظفين بالقطاع.