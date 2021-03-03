إعدام ثلاثة عراقيين مدانين بـ"الإرهاب" في الناصرية

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

نفذ العراق الأربعاء حكم الإعدام بثلاثة عراقيين مدانين بتهمة ”الإرهاب“ في الناصرية في جنوب البلاد، بحسب ما أكد مسؤولون محليون، رغم الاحتجاج الدولي في الأشهر الأخيرة بشأن العدد القياسي لعمليات الإعدام في البلاد.

وأعدم الرجال الثلاثة في السجن الذي يعرف باسم ”الحوت“ في الناصرية الواقعة بمحافظة ذي قار، وهو السجن الوحيد في البلاد الذي تنفذ فيه عقوبة الإعدام، وذلك قبل يومين من زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس إلى البلاد.

وهذه ثالث عملية إعدام تنفذ هذا العام، وهي تأتي بعد إعدام خمسة آخرين مدانين بتهمة ”الإرهاب“ في التاسع من شباط/فبراير، وأعدم ثلاثة آخرون شنقا في أواخر كانون الثاني/يناير عقب هجوم انتحاري مزدوج في بغداد أسفر عن مقتل 32 شخصًا.

كذلك، نفذت السلطات العراقية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حكم الإعدام في21 مدانا آخر بـ“الإرهاب“، ووصفت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه تلك الإعدامات بأنها ”مقلقة للغاية“، ودعت السلطات العراقية إلى وقف أي عمليات إعدام إضافية.

ورغم عدم وجود سجلات عامة للعام 2020، قالت مصادر قضائية لوكالة فرانس برس إن ما لا يقل عن 30 عملية إعدام نفذت خلال العام الماضي.

ويعاقب قانون صدر في 2005 بإعدام أي شخص يدان بتهمة ”الإرهاب“، وهي تهمة قد تشمل الانتماء إلى جماعة متطرفة، حتى لو لم تتم إدانة المتهم بأي أفعال محددة.

وكشفت السلطات العراقية قبل شهرين أن لديها موافقات بتنفيذ أكثر من 340 عملية إعدام في حق مدانين بتهم ”ارتكاب أعمال إرهابية أو إجرامية“.

ويحتل العراق المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام في العالم بعد الصين وإيران والسعودية بحسب منظمة العفو الدولية التي سجلت مئة عملية إعدام في البلاد في العام 2019.

وتتهم جماعات حقوقية النظام القضائي العراقي بالفساد وبإجراء محاكمات متسرعة بناء على أدلة ظرفية وعدم السماح للمتهمين بالحصول على محاكمة عادلة.