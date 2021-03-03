الجنائية الدولية تعتزم فتح تحقيق رسمي في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية‎

قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء إن مكتبها سيفتح تحقيقا رسميا في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية سيشمل طرفي الصراع.

جاء هذا القرار بعدما قضت المحكمة في الخامس من فبراير شباط باختصاصها في نظر القضية، وهي خطوة أثارت اعتراض واشنطن وتل أبيب. ورحبت السلطة الفلسطينية بالقرار.

وقالت المدعية العامة المنتهية ولايتها فاتو بنسودا في بيان: ”قرار فتح تحقيق جاء بعد فحص أولي شاق أجراه مكتبي واستمر قرابة الخمسة أعوام“.

وفي ديسمبر كانون الأول 2019 قالت بنسودا إن ”جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، لا سيما القدس الشرقية وقطاع غزة“. وحددت بنسودا الجيش الإسرائيلي وجماعات فلسطينية مسلحة مثل حركة حماس كجناة محتملين.

وستكون الخطوة التالية هي تحديد ما إذا كانت إسرائيل أو السلطات الفلسطينية قد أجرت تحقيقات بنفسها وتقييمها.

حماس ترحب

من جهتها رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقرار المحكمة.

وقال حازم قاسم المتحدث باسم الحركة في غزة: ”حماس ترحب بقرار محكمة الجنايات الدولية بالتحقيق في جرائم الاحتلال الاسرائيلي ضد شعبنا“.

وأضاف: ”مقاومتنا هي مقاومة مشروعة وتأتي في إطار الدفاع عن شعبنا، وهي مقاومة مشروعة كفلتها كل الشرائع والقوانين الدولية“.

رفض إسرائيلي

في المقابل، رفض وزير الخارجية الإسرائيلي قرار المحكمة الجنائية الدولية، واصفا ذلك بأنه ”إفلاس أخلاقي وقانوني“.

وقال الوزير جابي أشكينازي في بيان اليوم الأربعاء: ”قرار فتح تحقيق ضد إسرائيل هو استثناء من تفويض المحكمة، وإهدار لموارد المجتمع الدولي من جانب مؤسسة متحيزة فقدت كل الشرعية“.

كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قرار المحكمة ”معاد للسامية“.

وأضاف نتنياهو على تويتر: ”في مواجهة قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي والمُعادي للسامية هناك رد واحد فقط: هو القتال من أجل الحقيقة بكل ما أوتينا من قوة في أنحاء العالم ومن أجل حماية جنودنا“.