وزراء الحكومة الأردنية يقدمون استقالاتهم تمهيدا لتعديل وزاري الأسبوع المقبل

قدم وزراء الحكومة الأردنية، التي يرأسها بشر الخصاونة، استقالاتهم اليوم الأربعاء، تمهيدا لتعديل وزاري الأسبوع المقبل، وفق ما أفادت به قناة المملكة الإخبارية المحلية.

وتأتي استقالة الفريق الوزاري لحكومة الخصاونة التي جرى تكليفه بتشكيلها في الـ 7 من تشرين الأول/ أكتوبر 2020، على نحو كان متوقعا بعد نحو أسبوع من استقالة وزيري الداخلية والعدل في حكومته لمخالفتهما أوامر الدفاع الخاصة بمواجهة كورونا.

وأعلن الخصاونة، عن التشكيلة الجديدة للحكومة في الـ 12 من تشرين الأول/أكتوبر 2020.

ويوم الـ 13 من كانون الثاني/ يناير الماضي، منح مجلس النواب الأردني التاسع عشر، حكومة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الثقة، بعد عرض البيان الوزاري ومناقشته على مدار 7 أيام.

وحصلت الحكومة على موافقة 88 نائبا في البرلمان المكون من 130 نائبا، مقابل معارضة 38 وامتناع نائب واحد، وغياب 3 نواب.