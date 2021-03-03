محكمة أردنية تقرر مجددا قبول دعوى لحل مجلس نقابة المعلمين

قررت محكمة بداية عمان، اليوم الأربعاء، قبول الدعوى المقامة لحل مجلس نقابة المعلمين الأردنيين، وفق ما نقلته صحيفة ”الغد“ عن المحامي القانوني للنقابة بسام فريحات.

وبين المحامي فريحات، أن قبول الدعوى هو موافقة ضمنية على حل مجلس نقابة المعلمين، غير أن القرار قابل للاستئناف.

وأشار فريحات إلى أن قرار المحكمة جاء بسبب تبرّع مجلس النقابة بمبلغ نصف مليون دينار (705 آلاف دولار) لصندوق وزارة الصحة لمواجهة وباء كورونا، وقال: إن ”هذا القرار مخالف للواقع والقانون“.

وكانت فروع النقابة اعترضت على قرار التبرّع بنصف مليون دينار لصالح وزارة الصحة، دون الرجوع لهيئات المراكز والأطراف.

وكانت محكمة صلح عمان قد قررت حل نقابة المعلمين الأردنيين سابقا، والحبس سنة لأعضاء مجلس النقابة، لتوافق لاحقا على طلب تكفيلهم.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، قررت أيضا إحالة أكثر من 100 معلم ومعلمة إلى التقاعد المبكر اعتبارا من الأول من كانون الثاني/ يناير 2021، من بينهم أعضاء من نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها، بينهم نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، وعضوي مجلس النقابة غالب أبو قديس وكفاح أبو فرحان، ونور الدين نديم.