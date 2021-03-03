توافق عراقي على أهمية قانون "الناجيات الإيزيديات" وتخوف من صعوبة التنفيذ

فتح إقرار قانون الناجيات الإيزيديات في العراق باباً من التفاؤل أمام النساء اللاتي تعرضن للاغتصاب والاختطاف على يد تنظيم داعش الإرهابي.

وصوّت مجلس النواب العراقي، الاثنين، على القانون، الذي دفع بمسودته الأولى رئيس الجمهورية برهم صالح، وتضمن امتيازات للناجيات من ”فظائع“ تنظيم داعش.

ورحب كل من رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ورئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، بالقانون، الذي اعتُبر تطوراً في مجال حقوق الإنسان.

ونص القانون على إعادة تأهيل ودمج الناجيات المشمولات بأحكام هذا القانون، ومنع تكرار ما حصل من انتهاكات بحقهن، وذلك عبر دفع مرتبات شهرية إليهن (550 دولاراً)، وتقديم الرعاية اللازمة لهن، ومنحهن وظائف حكومية، فضلاً عن جملة استثناءات ستدفع باتجاه تمليكهن أراضي سكنية، وإمكانية إعادتهن إلى مقاعد الدراسة.

ويستهدف القانون الجديد النساء اللاتي اختُطفن على يد تنظيم داعش، وتحررن بعد ذلك، فيما شمل القانون فئات أخرى، مثل النساء التركمانيات، وكذلك الشبك وغيرهن، ممن ينطبق عليهن التعريف الوارد في القانون.

ورحبت الأوساط السياسية والشعبية المحلية بالتصويت على هذا القانون، وسط آمال بأن ينهي معاناة آلاف الإيزيدات اللاتي سيُشملن بهذا القانون.

وفي آخر حصيلة أعلنها مكتب إنقاذ المختطفين الإيزيديين، العام الماضي، واعتمدتها الأمم المتحدة، كان عدد الإيزيديين في العراق نحو 550 ألف نسمة، وبلغ عدد النازحين جراء هجوم داعش منذ الثالث من أغسطس 2014، نحو 360 ألفاً.

ويبلغ أعداد الناجيات والناجين من قبضة ”داعش“ من الإيزيديين نحو 3 آلاف و530 ناجيا، منهم 1199 من النساء، و339 رجلا، و1041 طفلة، و951 طفلا، بحسب إحصائية رسمية صدرت عام 2018.

وتعرض قضاء سنجار إلى دمار في البنى التحتية وممتلكات المدنيين إثر سيطرة تنظيم ”داعش“ على القضاء صيف عام 2014، وما رافق ذلك من اختطاف للنساء، وتغييب للرجال.

بدورها، قالت نائبة رئيسة لجنة الأسرة والمرأة والطفولة، في البرلمان العراقي، انتصار الجبوري، إن ”القانون الجديد يمثل أملاً كبيراً للنساء الإيزيديات وعوائلهن، بما تضمنه من مواد كفيلة بإحداث تغيير في وضعهن الاجتماعي والأسري“، مشيرة إلى ”رفض المجلس الديني الإيزيدي تضمين القانون معالجة وضع النساء اللاتي لديهن أطفال من آباء في تنظيم داعش“.

وأضافت الجبوري لـ“إرم نيوز“ أن ”المجتمع الدولي رحب بهذا القانون، الذي شُرع بمساندة دولية من منظمة الهجرة العالمية، والاطلاع على تجارب مماثلة، في كوسوفو وكرواتيا“، لافتة إلى أن ”هذا القانون جزء من حق النساء اللاتي تعرض لأبشع الجرائم على يد التنظيم الإرهابي“.

وأكدت الجبوري أن ”الحكومة العراقية عازمة على تطبيقه، ولمسنا جدية من رئيس الحكومة وأعضائها وكل المجتمع السياسي في تنفيذ القانون، بكل فقراته“.

ونص القانون كذلك على إنشاء محكمة بدائية في قضاء سنجار، ذي الغالبية الإيزيدية، لمعالجة وضع النساء اللاتي لديهن أطفال من آباء ”دواعش“، حيث يرفض المجتمع الإيزيدي عودتهن إلى منازلهن، إلا بشرط التخلي عن أولادهن.

ولمعالجة هذا ”المأزق“، تضمن التشريع إنشاء دور رعاية للنساء الناجيات، لاحتضان من ترفض منهن العودة إلى ذويها، مع أطفالها.

ورأى الناشط في مجال حقوق الإنسان، وسام العبدالله، أن ”القانون تضمن فقرات جيدة، ستضمن حقوقاً للنساء الإيزيديات وغيرهن من المشمولات بهذا القانون، لكن المخاوف الحقيقية تتركز في كيفية تطبيق مثل هذه القوانين، في ظل الارتباك الذي تشهده مؤسسات الدولة“.

وأضاف لـ“إرم نيوز“ أنه ”يجب إبعاد المحاصصة الطائفية والحزبية وتوزيع الأموال المتعلقة بهذا القانون، وتقديم المستحقين فقط، والتدقيق في السجلات التي ستثبت تعرض النساء للخطف، وهذا ما أغفله قانون البرلمان، الذي سيفتح الباب واسعاً أمام ادعاء الكثير من النساء بأنهن تعرضن للخطف أو الاغتصاب وغير ذلك“.

ولفت إلى ”أهمية اعتماد آليات واضحة في تحديد المشمولين، وإبعاد المنسوبية والمحاباة، لفتح الباب أمام كل المشمولين بهذا القانون في تحصيل حقوقهم“.