العراق.. وفاة متعاقد مدني جراء الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد

توفي متعاقد مدني مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق، جراء أزمة قلبية إثر الهجوم الصاروخي الذي استهدف اليوم الأربعاء قاعدة عين الأسد في الأنبار غرب البلاد، وفق ما أفادت مصادر أمنية.

ولم تؤكد المصادر الأمنية العراقية والغربية جنسية المتعاقد، الذي قضى إثر هذا الهجوم الذي وقع قبل يومين من زيارة البابا فرانسيس التاريخية للعراق، واستهدف قاعدة تضم قوات عراقية وأمريكية.

وتعرضت قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار العراقية، في وقت سابق اليوم، لهجوم بصواريخ الكاتيوشا.

وذكر مصدر في قيادة عمليات الأنبار: أن ”أكثر من 10 صواريخ سقطت في قاعدة عين الأسد الجوية، دون معرفة الخسائر البشرية حتى الآن“.

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، لـ“إرم نيوز“: أن ”صافرات الإنذار دوّت في القاعدة، فيما حلّقت طائرات على وجه السرعة فوق المنطقة المحيطة، تحسبًا لهجوم آخر“.

بدوره، قال المتحدث باسم التحالف، واين ماروتو: إن ”10 صواريخ استهدفت قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات التحالف، عند حوالي الساعة 7:20 صباحًا (بتوقيت العراق)“.

وأضاف: أن ”القوات العراقية تقود التحقيق، وسيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات، عندما تصبح متاحة“.

Initial report: 10 IDF rockets targeted an Iraqi military base, Al Asad Airbase, hosting Coalition troops, on March 03, 2021 at approx 7:20 a.m. (Iraqi time). Iraqi SF are leading the response & investigation. Further information will be released as it becomes available.

— OIR Spokesman Col. Wayne Marotto (@OIRSpox) March 3, 2021