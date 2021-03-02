وزيرا خارجيتي الأردن وإسرائيل يبحثان الجهود لاستئناف مفاوضات السلام

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ونظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، اليوم الثلاثاء، جهود استئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان: إن ”الصفدي أكد ضرورة استئناف مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة تعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية“.

وبحسب البيان، فإن الصفدي الذي التقى أشكنازي في جسر الملك حسين، أكد أن لا بديل عن حل الدولتين سبيلا لتحقيق السلام العادل والشامل.

وقال الصفدي: إن ”استئناف التعاون الاقتصادي والأمني بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل، بعد أن أبلغت إسرائيل القيادة الفلسطينية خطيا التزامها الاتفاقات الموقعة، يجب أن تتبعه مفاوضات حقيقية تجمع أغلبية المجتمع الدولي على ضرورة بدئها وتقدمها بشكل سريع للتوصل إلى حل الدولتين“.

وشدد الصفدي على ”ضرورة وقف بناء المستوطنات وتوسعتها وهدم المنازل وغيرها من الممارسات اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين، وكل فرص تحقيق السلام العادل الذي لن تنعم المنطقة من دونه بالأمن والاستقرار“.

وتابع الصفدي، أن كل ”اتفاقات السلام التي وقعتها إسرائيل مع الدول العربية وبما فيها معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل، لا يمكن أن تكون بديلا عن حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفق معادلة الأرض مقابل السلام والقانون الدولي سبيلا لتحقيق السلام الذي تقبله الشعوب، ذاك أنها أساس الصراع ومفتاح الحل“.

كما شدد الصفدي على ضرورة ”وقف إسرائيل كل الإجراءات الاستفزازية في المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف، واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم والتزاماتها القانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال“.

وأكد وزير الخارجية الأردني، أن ”حماية الهوية العربية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، أولوية أساس بالنسبة للمملكة من منطلق الوصاية الهاشمية عليها“.

كما تناولت المحادثات مواضيع المياه والنقل وتنظيم الحركة التجارية والصادرات، وحركة المرور عبر المعابر الحدودية.