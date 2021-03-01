الصحة الفلسطينية ترد على اتهامات بالمحسوبية في توزيع لقاحات كورونا

ردت وزارة الصحة الفلسطينية، على تقارير المؤسسات المدنية والحقوقية، التي اتهمتها بغياب العدالة في توزيع لقاحات كورونا على المواطنين في المناطق التابعة لها في الضفة الغربية.

وقالت الصحة الفلسطينية، إنها ملتزمة بالمعايير المعلن عنها وفق بروتوكولات التطعيم الخاصة بوزارة الصحة التابعة لها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية ”وفا“.

وأكدت أنها تركز على تقديم اللقاحات للأشخاص الأولى بالرعاية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بعد تطعيم الكوادر الطبية والصحية.

وأشارت إلى أن بعض المواطنين تلقوا لقاحات عبر شرائها من مصادر خارج وزارة الصحة الفلسطينية.

وكانت مؤسسات مدنية حقوقية، طالبت الحكومة الفلسطينية بتوضيح آلية ومعايير توزيع لقاح كورونا على المواطنين في الضفة الغربية.

ودعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، في رسالةٍ وجهتها إلى رئيس الوزراء محمد إشتية، لنشر خطة لإطلاع المواطنين على آلية توزيع اللقاح، مشيرةً إلى ضرورة العمل على تحديد معايير المفاضلة في الوقت الحالي الذي لا تتوفر فيه كميات كافية من اللقاح.

وأشارت الهيئة الحقوقية، إلى ضرورة استناد وزارة الصحة إلى المعايير التي وضعتها المؤسسات الدولية المتخصصة وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية في توزيع اللقاح.

ووجهت الهيئة المستقلة رسالة للحكومة الفلسطينية بسبب غياب المعلومات الواضحة حول عدد هذه اللقاحات، وكيفية توزيعها، والجهات التي أعطيت الأولوية، وآلية الرقابة على ذلك.