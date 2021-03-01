حماس تنفي تأجيل جلسات الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة

نفت حركة حماس اليوم الإثنين، تأجيل جلسات الحوار الوطني المقرر انعقادها في العاصمة المصرية القاهرة، خلال الشهر الجاري، مشيرة إلى أن الأنباء، التي تتحدث عن تأجيلها غير صحيحة.

وأكد عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران، أن الحوار الوطني بين الفصائل الفلسطينية المرتقب انعقاده في القاهرة منتصف الشهر الحالي سيتم في وقته المحدد، ولا صحة لبعض الأنباء حول تأجيله أو إلغائه.

وشدد في بيان نشره الموقع الرسمي لحماس، على استكمال المشاورات الفصائلية لضمان إجراء الانتخابات الفلسطينية، وبناء منظمة التحرير والمؤسسات الوطنية كافة من خلال عملية ديمقراطية تعبر عن إرادة شعبنا الفلسطيني الحر.

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، قد كشف في وقت سابق اليوم، عن اتصالات تجري لتأجيل جلسة الحوار الفصائلي في القاهرة، إلى ما بعد إجراء انتخابات المجلس التشريعي في شهر مايو/أيار المقبل.