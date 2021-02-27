سوريا.. مقتل 5 نساء بانفجار لغم خلال بحثهن عن "الكمأة"

قضت خمس نساء بانفجار لغم أرضي في ريف حماة الشرقي (وسط شرق سوريا) خلال بحثهن عن ثمرة ”الكمأة“ النادرة، والتي تباع بأسعار باهظة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن خمس نساء فارقن الحياة، فيما أصيب أحد عشر آخرون بجراح متفاوتة؛ جراء انفجار لغم أرضي قرب قرية رسم الأحمر، شرقي حماة.

وفي ذات السياق، أفاد مصدر أمني سوري، السبت، بمقتل خمسة مدنيين وإصابة 13 آخرين؛ في انفجار لغم بريف حماة الشرقي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، عن مصدر في قيادة شرطة حماة قوله، إن لغما انفجر في سيارة تُقِلّ عددا من الأشخاص خلال جمع الكمأة شرق سلمية، بريف حماة الشرقي؛ ما أدى إلى سقوط القتلى والجرحى.

في غضون ذلك، قال مصدر طبي في مدينة السلمية لوكالة الأنباء الألمانية، إن القتلى هم خمس نساء، مشيرا إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع؛ بسبب حالة بعض المصابين الحرجة.

وقتل العشرات من الأشخاص، رجالا ونساء، وهم يبحثون عن فطر الكمأة في أرياف الرقة ودير الزور وحماة، خلال السنوات الماضية؛ جراء ألغام أرضية من مخلفات الحرب ضد تنظيم داعش.

ومن بين العدد الكلي، وثق المرصد السوري مقتل 98 شخصا، بينهم 45 امرأة، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة، التي تنمو في البادية بعد هطول أمطار غزيرة.

ونظرا لندرة هذه الثمرة التي تنمو في باطن الأرض، يندفع سكان تلك المناطق للعثور على كميات منها؛ لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها سوريا، رغم مخاطر الألغام.