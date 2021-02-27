العراق.. مخاوف من تحويل الطارمية إلى "جرف صخر ثانية"

أبدت جهات سياسية وعشائرية عراقية مخاوفها من تحويل قضاء الطارمية شمال العاصمة العراقية بغداد، إلى منطقة مشابهة لما حصل في قضاء جرف الصخر، بمحافظة بابل.

ويشهد قضاء الطارمية، منذ أيام، تشديدًا أمنيًا واسعًا، وعمليات دهم وتفتيش مستمرة، مع تسجيل اعتقالات في عددٍ من المناطق الريفية فيها، مع انتشار كثيف لفصائل الحشد الشعبي هناك.

وتقع مدينة الطارمية، ضاحية بغداد الشمالية وسلتها الغذائية، على بعد 25 كيلومترًا من مركز العاصمة، وهي أحد الأقضية الستة التي تحيط ببغداد، وتعرف حاليًا بمناطق ”حزام بغداد“، وتربط العاصمة مع صلاح الدين، وديالى، والأنبار، في طرفها الغربي.

ويبلغ عدد سكانها نحو 91 ألف نسمة، ومساحتها 300 كيلومتر مربع، ويقطنها خليط من عشائر عدة أبرزها: المشاهدة، وعبيد، وشمر، وبنو أسد، والدليم، والسلمان، ومهنتهم الرئيسة هي الزراعة. وكانت المدينة تُعرف قبل العصر العثماني باسم ريف بغداد، إلاّ أنها سميت بالطارمية اشتقاقًا من الكلمة التركية ”طغارمية“ ومعناها الأرض الخصبة ذات الإنتاج المضاعف.

وقال الشيخ أحمد المشهداني، أحد شيوخ قضاء الطارمية، لـ“إرم نيوز“، إن“هناك مخاوف من تكرار سيناريو جرف الصخر في الطارمية، خاصة أن هناك حملات اعتقال عشوائية تحدث من قبل فصائل الحشد الشعبي، وهذه الاعتقالات تتم دون أي أوامر قبض قضائية، بالإضافة إلى أن مصير المعتقلين مجهول ولا نعرف إلى أي جهة تم اقتياد المعتقلين والذين غالبهم من الشباب“.

وبين المشهداني أن“وضع الطارمية، مستقر أمنيًا ولا يحتاج إلى هذا التواجد العسكري المخيف خاصة مع قوات الحشد الشعبي، وتحديدًا فصيل حركة النجباء، الذين يتعاملون مع أهالي القضاء كأنهم مواطنون من الدرجة الثانية من خلال عمليات التفتيش أثناء الدخول والخروج من القضاء“.

وكشف أنه“خلال الأيام المقبلة، سيكون هناك اجتماع يضم شيوخ ووجهاء أهالي قضاء الطارمية مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، من أجل إخراج الحشد الشعبي من القضاء، لمنع تحويله إلى منطقة جرف صخر ثانية، كما أن هناك تحركًا يجري حاليًا من قِبل القوى السياسية من المكون السني، ليكون لها ضغط برلماني وسياسي للحفاظ على الاستقرار المجتمعي والأهلي في الطارمية، ومنع أي تغيير ديمغرافي فيها كما حصل في جرف الصخر وغيرها من المناطق، التي تسيطر عليها بعض الفصائل“.

إلى ذلك قال نائب في تحالف القوى العراقية، طلب عدم ذكر اسمه، في اتصال هاتفي مع ”إرم نيوز“، إن“الهدف من السيطرة على قضاء الطارمية، ليس أمنيًا، بل يحمل أهدافًا سياسية وانتخابية، خاصة أن هناك رغبة بالسيطرة على أصوات أهالي القضاء من خلال قوة السلاح بيد بعض الجماعات، التي تتخفى خلف غطاء الدولة من خلال الحشد الشعبي“.

وبين أن“ما يجري في قضاء الطارمية يمهد لجعل القضاء جرف صخر ثانية، وهذا ما حذرنا منه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال الاتصال والتواصل معه عبر قيادات المكون السني السياسية، وأكدنا أن أي تغيير ديمغرافي في الطارمية على أساس طائفي سيدفعنا إلى تدويل هذه القضية ولن يتم السكوت عنه“.

وختم النائب العراقي بأن“قوى سياسية داعمة للفصائل المسلحة تريد السيطرة انتخابيًا على قضاء الطارمية من أجل الحصول على المقاعد البرلمانية لهذه المناطق المخصصة للمكون السني، من خلال عمليات التهديد بالسلاح، والترغيب، وكذلك عمليات التلاعب التي تعمل عليها هذه الجهات في كل انتخابات، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها بقوة السلاح بعد تحريرها من داعش“.

إلى ذلك قال الخبير في الشأن السياسي والأمني العراقي مؤيد الجحيشي، في حديث مع ”إرم نيوز“:“بكل تأكيد أن الميليشيات الموالية لإيران، والقوى السياسية الداعمة لهذه الميليشيات، تريد السيطرة على كافة المدن ذات الأغلبية السنية، لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية من خلال عمليات التغيير الديمغرافي“.

وبين الجحيشي:“الحشد الشعبي منذ أن أسس له قيادة عمليات في بغداد خاصة به، بدأ بمشروع السيطرة على بعض المناطق في بغداد خاصة مناطق حزام العاصمة ذات الأغلبية السنية، فهو يعمل على تحويل كل تلك المناطق إلى مناطق مشابهة لما حصل ويحصل في ناحية جرف الصخر في محافظة بابل“.

وحذر من أن“استمرار الصمت الحكومي والسياسي على ما تقوم به الميليشيات في قضاء الطارمية من انتهاكات، ومحاولة للتغيير الديمغرافي، يمهد الطريق لها للقيام بهذا الأعمال في مناطق أخرى، وهي تسعى إلى ذلك، وتريد تحقيقه قبل موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، حتى تسيطر على أصوات أهالي تلك المناطق، حتى يكون التصويت لصالح قوى سياسية مدعومة من إيران، وحتى تقل نسبة تمثيل المكون السني في البرلمان العراقي، وتصبح الأغلبية بيد أتباع إيران“.

وتقع ناحية ”جرف الصخر“ شمال محافظة بابل، وتسيطر على المنطقة مجموعة من الميليشيات المرتبطة بإيران، أبرزها:“كتائب حزب الله“، و“النجباء“، و“جند الإمام“، و“الخراساني“، و“عصائب أهل الحق“، التي تمنع القوات العراقية الحكومية من دخولها منذ استعادة السيطرة على البلدة نهاية 2014. وجرت محاولات سابقة في عهد حكومتي حيدر العبادي، وعادل عبد المهدي، بدفع من الأمم المتحدة، وأطراف سياسية، لحل قضية ناحية جرف الصخر، إلا أنها باءت بالفشل. وتحدث مسؤولون وسياسيون عراقيون أكثر من مرة عن وساطات عديدة انتهت بالفشل، شملت زيارة بيروت وطهران لبحث ملف البلدة.