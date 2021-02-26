نجاة نائب في البرلمان العراقي من محاولة اغتيال "طعنًا" في السليمانية

نجا النائب في البرلمان العراقي، عن كتلة التغيير، غالب محمد، اليوم الجمعة، من محاولة اغتيال، إثر مهاجمته بالسلاح الأبيض بمحافظة السليمانية الواقعة في إقليم كردستان.

وقالت الكتلة النيابية في بيان لها:“امتدت الأيادي الآثمة الغادرة، مساء هذا اليوم الجمعة، لتقوم بالاعتداء على النائب الدكتور غالب محمد علي بالأسلحة البيضاء أمام منزله“.

وأضافت أن“الهجوم تسبب بعدد من الإصابات والجراح، خاصة في منطقة الوجه والرأس، وهو الآن تحت العناية الطبية المركزة“.

وأشارت إلى أن“تلك المحاولة جاءت بعد معلومات عن محاولات اغتيال قد تطالنا وردت من جهات أمنية حكومية اتحادية خلال الفترة القريبة الماضية، خاصة من جهاز المخابرات الوطني العراقي“.