الحشد الشعبي العراقي: مقتل وإصابة 30 من عناصرنا بالضربات الأمريكية شرق سوريا

أعلن الحشد الشعبي العراقي مقتل وإصابة أكثر من 30 من عناصره، خلال الضربات الأمريكية شرق سوريا، أمس الخميس.

وقال قائد فصيل ”جند الإمام“ التابع للحشد والنائب في البرلمان أحمد الأسدي: إن ”الاعتداء الأمريكي السافر الذي طال، الخميس، قوات عراقية من الحشد الشعبي وثكنات عسكرية مرابطة على الحدود مع سوريا، تسبب بسقوط أكثر من 30 شهيداً وجريحاً“.

وأضاف الأسدي، في بيان، أن ”تكرار قصف تشكيلات الحشد الشعبي وثكنات القوات المسلّحة العراقية المرابطة على الحدود العراقية السورية من قبل الجانب الأمريكي هو انتهاك صارخ للسيّادة، واعتداء مرفوض ومُدان على الدولة ورمز سيادتها“.

وشدّد على ”ضرورة الوقوف موحدين شعبا وحكومة وقوى سياسية في مواجهة هذه التجاوزات“.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أعلنت، أمس الخميس، توجيه ضربة لجماعة مدعومة من إيران في شرق سوريا، وقد أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنها أسفرت عن مقتل 17 عنصرًا مواليًا لطهران.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جيمس كيربي: إنه ”بناءً على توجيهات من الرئيس بايدن، شنت القوات العسكرية الأمريكية هذا المساء غارات على بنى تحتية تستخدمها جماعات عسكرية مدعومة من إيران في شرق سوريا“.

وأكد كيربي أن الضربات ”ردا على هجمات ضد جنود أمريكيين ومن التحالف في العراق، وعلى التهديدات المستمرة التي تطال هؤلاء الجنود“.

من جهته، قال مدير المرصد رامي عبدالرحمن: إن الغارات التي استهدفت معبرا غير شرعي جنوب البوكمال أسفرت عن ”تدمير 3 شاحنات محملة بذخائر دخلت من العراق“.

وأضاف عبدالرحمن: ”هناك عدد كبير من القتلى، والمعلومات الأولية تفيد بسقوط 17 قتيلا على الأقل من المقاتلين العراقيين في الحشد الشعبي“.