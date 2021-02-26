سوريا تندد بالضربات الجوية الأمريكية على فصائل مدعومة من إيران

نددت دمشق، اليوم الجمعة، بضربات جوية أمريكية على فصائل مدعومة من إيران في شرق سوريا، ووصفتها بأنها مؤشر سلبي على سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة.

وقالت وزارة الخارجية السورية إن الهجوم ”الجبان“ ينتهك القانون الدولي، محذرة من أن الهجوم سيؤدي إلى تصعيد في المنطقة.

يوم أمس الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، توجيه ضربة لجماعة مدعومة من إيران في شرق سوريا، فيما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنها أسفرت عن مقتل 17 عنصرا مواليا لطهران.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جيمس كيربي، إنه ”بناء على توجيهات من الرئيس بايدن، شنت القوات العسكرية الأمريكية هذا المساء، غارات على بنى تحتية تستخدمها جماعات عسكرية مدعومة من إيران في شرق سوريا“.

وأكد كيربي، أن الضربات دمرت عدة منشآت عند نقطة مراقبة حدودية تستخدمها جماعات متشددة مدعومة من إيران، مشيرا إلى أنها جاءت ”ردا على هجمات ضد جنود أمريكيين ومن التحالف في العراق، وعلى التهديدات المستمرة التي تطال هؤلاء الجنود“.

وأضاف: ”سيعمل الرئيس بايدن على حماية الجنود الأمريكيين وقوات التحالف، كما أننا تحركنا على نحو محسوب يهدف لعدم تصعيد الوضع في كل من شرق سوريا والعراق“.