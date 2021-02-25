"فتح" تنفي علمها بإفراج "حماس" عن معتقلين سياسيين في غزة

نفت حركة فتح، اليوم الخميس، علمها بما أعلنته حركة حماس حول الإفراج عن عدد من المعتقلين السياسيين في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم حركة فتح إياد نصر: ”تابعنا منذ الصباح تصريح داخلية حماس حول الإفراج عن معتقلين لديها“.

وأضاف في بيان له ”ننفي نفيا قاطعا علمنا بالإفراج عن أبنائنا المعتقلين السياسيين في سجون حماس، ولم يتم تزويدنا بأي كشوف للمعتقلين“.

وتابع الناطق باسم فتح، أنه ”لا يجوز الحديث عن معتقلين جنائيين أمنيين، وفي الوقت نفسه يتم الحديث عن الإفراج عنهم في ظرف سياسي متعلق بالمرسوم الرئاسي للحريات“.

وطالب نصر، داخلية حماس، بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، وتزويد حركة فتح بكشف معلن لأسمائهم.

https://www.facebook.com/IyadNasserOfficial/posts/240109477758350

وكانت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس، قد أعلنت صباح الخميس، أنها أفرجت عن 45 معتقلا من سجونها في قطاع غزة، ضمن تهيئة الأجواء للانتخابات الفلسطينية المرتقبة.

ونفت حماس في وقت سابق، وجود معتقلين سياسيين لديها، مشيرة إلى أن جميع الموقوفين لديها على خلفية قضايا أمنية وجنائية، فيما أكدت حركة فتح أن إصرار حماس على عدم إنهاء ملف الاعتقال السياسي سيدمر العملية الانتخابية.