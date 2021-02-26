أسوشيتيد برس: العراق مصدر الهجوم بطائرات مسيرة على القصر الملكي السعودي

قال مسؤول بارز في إحدى المليشيات المدعومة من إيران في العراق، ومسؤول أمريكي، إن طائرات مسيرة مفخخة استهدفت القصر الملكي السعودي في الرياض، الشهر الماضي، انطلقت من داخل العراق، بحسب وكالة ”أسوشيتيد برس“.

ونقل تقرير للوكالة، الأربعاء، عن المسؤول المليشياوي، الذي قالت إنه طلب حجب هويته لأنه غير مخول بالتحدث علنا عن الهجوم، أن ”فصيلا غير معروف نسبيا تدعمه إيران في العراق، أطلق 3 طائرات مسيرة من مناطق على الحدود العراقية السعودية، والتي اصطدمت بالمجمع الملكي في الرياض يوم 23 يناير“.

وتمثل هذه التصريحات أول اعتراف من جماعة مدعومة من إيران بأن هجماتها على السعودية انطلقت من العراق، ما يزيد من حجم التحدي الذي تواجهه بغداد في وقف هجمات الفصائل المسلحة المدعومة من إيران في العراق.

وبعد يوم من الإعلان عن الهجوم، قالت مصادر أمنية عراقية، لـ“إرم نيوز“، إنه ”لم يسجل لدينا أي اختراق للحدود العراقية نحو السعودية أو أي دولة أخرى، من خلال طائرات مسيرة أو حتى تحركات راجلة“.

وأضافت المصادر أنه ”حتى اللحظة لم يرد إلينا أي معلومة عن وجود أي هجوم في السعودية انطلق من الأراضي العراقية، وحتى الجانب السعودي لم يقم بأي إبلاغ بهذا الصدد، وهذا ما يؤكد عدم دقته“.

وتبنت هذا الهجوم مليشيا غير معروفة تسمى ”ألوية الوعد الحق“، وذلك في بيان تم تداوله حينها على وسائل التواصل الاجتماعي.

بيان تنشره ميليشيات عراقية لما يسمى ”ألوية الوعد الحق“ تتبنى هجوماً بالطائرات المسيرة على #السعودية pic.twitter.com/bDIROMqQSW — حسين دلّي (@hudly76) January 23, 2021

وقال المسؤول المليشياوي لـ“أسوشيتد برس“، إن ”أجزاء الطائرات المسيرة أتت من إيران وتم تجميعها في العراق قبل إطلاقها من هناك“، إلا أنه لم يكشف عن مكان إطلاق الطائرات المسيرة في المنطقة الحدودية ولم يقدم مزيدا من التفاصيل حول المجموعة التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.

من جانبه، قال مسؤول أمريكي للوكالة، طلب أيضا عدم الكشف عن هويته، إن واشنطن ”تعتقد أن الهجوم على قصر اليمامة في 23 يناير، انطلق من داخل العراق“، ولكنه لم يوضح كيف توصلت الولايات المتحدة إلى هذا الاستنتاج.

وأشار مسؤول عراقي اشترط عدم ذكر اسمه، إلى أن المعلومات الاستخباراتية الأمريكية، تمت مشاركتها مع الحكومة العراقية.

وانقسمت الجماعات المدعومة من إيران في العراق، منذ اغتيال واشنطن للجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في بغداد قبل أكثر من عام، واللذان كانا أساسيين في قيادة مجموعة واسعة من الجماعات المدعومة من إيران في العراق.

ومنذ وفاتهما، خرجت هذه الميليشيات عن السيطرة على نحو متزايد، في حين يقول بعض المحللين في واشنطن إن الميليشيات انقسمت حتى تتمكن من إخفاء تورطها في الهجمات والتي تعلن مجموعات مختلفة مسؤوليتها عنها، وفقا لـ“أسوشيتد برس“.

وجاء الهجوم المزعوم على قصر اليمامة في الوقت الذي يسعى فيه العراق إلى تعميق علاقاته الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية وباقي دول الخليج. وفي منتصف فبراير زار الرئيس العراقي برهم صالح الإمارات، فيما زار وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، السعودية، هذا الأسبوع.