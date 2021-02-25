رغم نفيها وجودهم..حماس تفرج عن 45 معتقلا سياسيا من سجونها

وأكدت وزارة داخلية غزة في بيان رسمي لها، أنها أفرجت عن 45 سجينًا، تابعين لحركة فتح.

وقالت: ”في إطار تعزيز وتهيئة الأجواء الداخلية لإجراء الانتخابات العامة، قامت هيئة القضاء العسكري والأجهزة الأمنية المختصة التابعة لها، بدراسة ملفات عدد من السجناء المحكومين، وجرى إعادة النظر في تلك القضايا، مراعاة للظروف التي نعيشها في هذه المرحلة؛ حيث تم إنهاء ملفات 45 محكومًا وموقوفًا، والإفراج عنهم صباح اليوم“.

وفي وقت سابق، نفت داخلية حماس ، أن يكون لديها معتقلون سياسيون تابعون لفتح في غزة، الأمر الذي استهجنه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، حيث دعا حماس إلى الإفراج عن 80 معتقلًا على خلفيات حرية الرأي.

وقالت فتح في تصريحات صحفية أمس، إن إصرار حماس على عدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين، يضر بالعملية الانتخابية المقبلة.