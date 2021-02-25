سوريا.. وفاة اللواء بهجت سليمان سفير سوريا السابق بالأردن بكورونا

توفي السفير السوري السابق لدى الأردن، اللواء بهجت سليمان، اليوم الخميس، في أحد مستشفيات العاصمة دمشق، جراء مضاعفات إصابته بفيروس ”كورونا”، عن عمر يناهز 72 عامًا، وفق ما نقلته صحيفة ”الوطن“ المحلية.

والراحل من مواليد مدينة اللاذقية 1949، وقد تخرج من الكلية الحربية بحمص في العلوم العسكرية، وهو حاصل على ماجستير قيادة وأركان من كلية القيادة والأركان السورية، ويحمل شهادة دكتواره في الاقتصاد السياسي منذ عام 1982 من رومانيا.

وعمل اللواء الراحل كقائد سرية وكتيبة وفوج ولواء دبابات في الجيش السوري، وشارك في حرب تشرين عام 1973، كقائد سرية دبابات في القطاع الشمالي، وتقلد بعدها مناصب عسكرية وأمنية، منها رئيس سابق للأمن الداخلي، بإدارة أمن الدولة في سوريا.

وشغل منصب السفير السوري في عمّان منذ 2009، وطردته الأردن عام 2014، وبررت ذلك بسبب ”إساءاته المتكررة للأردن“، وكان قد أسهم في تطوير العلاقات مع الأحزاب العربية القومية في الأردن، مثل حزب البعث الأردني، والتي تنظم النشاطات المؤيدة للنظام السوري في الأردن.

كما تقلد منصب أمن السرايا التابعة لرفعت الأسد في منطقة المزة بدمشق، وكان ضابطًا بالكتبية التي يقودها رفعت الأسد في الثمانينات.

وقد قدّم بهجت سليمان الدعم لبشار الأسد، حيث يعتقد أنه لعب دورًا بارزًا في تمكينه من الحكم، بعد وفاة والده حافظ الأسد.

وكان أحد أبرز المطلوبين بتقرير ”ميلييس“ في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري.