برلمانيون عراقيون يبدأون حملات انتخابية مبكرة عبر "تعبيد" الشوارع

بدأ نواب في البرلمان العراقي حملات مكثفة في الأحياء والمناطق الفقيرة، لتوزيع المساعدات، وإكساء الشوارع، وتأهيل البنى التحتية، مثل شبكات الصرف الصحي.

وتشهد مناطق شمال العاصمة بغداد، مثل: الطارمية، والتاجي، نشاطا ملحوظا لكوادر البلدية، بوجود عدد من نواب تلك المدن، الذي يؤكدون أن تلك المشروعات وصلت إلى هذه المناطق بمتابعتهم وجهودهم.

كما تتواصل أعمال إكساء الشوارع، في مناطق غربي العاصمة (أبو غريب) بوجود نائبين اثنين، يشرفان على الأعمال هناك.

مشاريع على الحساب الخاص

وذهب نواب عراقيون إلى أبعد من ذلك، بإنشاء مشاريع خدمية، على حسابهم الخاص، في بعض المناطق.

وأعلنت النائبة في البرلمان العراقي، انسجام الغرّاوي، عن إكساء شارع في منطقة الشعب، شمال شرقي العاصمة بغداد.

وقالت النائبة في بيان ”بحمد الله قمنا بالمباشرة بإكساء شارع (سوق شلال ) في محلة 337 زقاق 88 بمنطقة الشعب وعلى حسابنا الخاص بعد مناشدات ومعاناة الأهالي في المنطقة، حيث كانت المرحلة الأولى من العمل هي عملية قلع الأسفلت القديم وقشطه وسيتم الاستمرار بالعمل ومتابعته بشكل مباشر“.

كما ينشط عشرات النواب، ومن خلال مكاتبهم الخاصة التي تنشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يشرفون على مشاريع التأهيل والخدمات، وغيرها، خاصة إكساء الشوارع بمادة ”السبيس“، وهي الرمل الذي يوضع قبل التبليط، تمهيدا لمرحلة أخرى.

بدوره، أبدى مسؤول في وزارة الإعمار والإسكان، ”استغرابه من وجود نواب البرلمان، مع الكوادر العاملة في المشاريع الخدمية، وهي موجودة منذ فترة طويلة، لكن بعض البرلمانيين، يستغل أعمال تلك الكوادر، ويجيّرها لنفسه، عبر ادعائه بأنها كانت من متابعته، أو بإسهام منه، وبفضله، وهذا غير صحيح بشكل تام“.

وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه لـ“إرم نيوز“ إن ”المشاريع تخضع للتقييم الموضوعي، وتندرج ضمن الخطة السنوية، ورغم وجود التأثيرات السياسية وتحكّمها أحيانا بتسيير مشروع وتجميد آخر، إلا أنها في النهاية تسير وفق الخطة الموضوعة، وأحيانا يمكن تعديلها وفق المتغيرات“.

واضاف أن ”تلك الظاهرة اتسعت خلال الفترة الأخيرة، مع بدء أجواء الانتخابات في البلاد، خاصة في الأحياء الفقيرة، التي ربما يتأثر سكانها سريعا بوجود النواب، وادعائهم الفضل في وجود هذه المشاريع، وإعلانهم عبر الإعلام بأنهم كانوا سببا في ذلك“.

حملات غير مؤثرة

ومن المقرر أن يجري العراق، في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، الانتخابات البرلمانية المبكرة، فيما بدأ التنافس الانتخابي مبكرا بين الأحزاب والكتل الكبيرة، عبر تشكيل تحالفات، وتبادل الاتهامات من خلال وسائل الإعلام.

النائب في البرلمان العراقي، يونادم كنا، قال إن ”نشاط النواب توسع خلال المدة الأخيرة بسبب الانتخابات المبكرة، إذ يستهدفون الناخبين، للتأثير على أصواتهم، وخياراتهم السياسية، لكن الوعي المجتمعي الحاصل، قد يكون حائلا أمام تلك المحاولات“.

وأضاف في تصريح لـ“إرم نيوز“ أن ”تلك المحاولات وهذه الممارسات لا يبدو أنها ستؤثر كثيرا في تعديل أو تغيير بوصلة الاتجاهات السياسية، خاصة وأن المواطنين ومن خلال وسائل الإعلام يبدو أنهم يدركون جيدا واقع تلك الحملات المبكرة.. أعتقد أنها لا تؤثر فيهم“.

ولفت إلى أن ”المشاكل في العراق كثيرة، وحاجة الناس إلى الخدمات تفوق بشكل كبير مثل تلك المشروعات“.

ومثّل التصويت المحلي، أو المدفوع بالمال السياسي، أحد مظاهر الانتخابات في العراق، خلال السنوات الماضية، حيث ينشط النواب قبل الانتخابات، من خلال توزيع المساعدات المالية، وإجراء بطولات رياضية لاستقطاب شريحة الشباب، فضلا عن افتتاح مشاريع خيرية تكون غالبا مؤقتة.

ليس من اختصاص النواب

ويقول مختصون إن القوانين العراقية لم تحدد سقفا واضحا للحملات الانتخابية، كما تفتقر القوانين الخاصة بالانتخابات، إلى فقرة تحدد ذلك، وهو ما يجعل الكتل السياسية، البارزة تنفق أموالا طائلة على دعايتها، فيما تقف الأحزاب الجديدة عاجزة أمام هذا التدفق الكبير للمال السياسي المتحصل غالبا من استغلال موارد الدولة، والاعتماد على إمكانياتها.

بدوره، يرى الباحث في الشأن السياسي، عماد محمد، أن ”تقديم الخدمات للمواطنين بشكل عام، ليس من اختصاص نواب البرلمان، وإنما الجهات التنفيذية، ويمكن للنائب تقديم الطلبات، بشأن المشاريع الخدمية الخاصة بمدينته، لكن ما يحصل حاليا هو تبنى تلك المشاريع، وادعاء أنها جاءت بفضله، وهذا بعيد عن الحقيقة وفيه خداع للجمهور“.

وأضاف لـ“إرم نيوز“ أن ”عدم تقديم مكاسب حقيقية للناخبين، يجعل كثيرا من النواب والمرشحين، يعتمدون على الدعاية الانتخابية الآنية، واستغلال مشاعر البسطاء، لضمان أصواتهم الانتخابية“.

وعلى مدى الدورات الانتخابية السابقة، ثار الكثير من الجدل بشأن نزاهة الانتخابات في البلد الذي يعاني من فساد مستشر على نطاق واسع، وفق تقارير دولية، ومن فوضى سلاح في ظل وجود عدد كبير من الميليشيات المنفلتة، وسطوة المال السياسي.