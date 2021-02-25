العراق.. نجاة أمير قبيلة مساند للاحتجاجات من محاولة اغتيال في ذي قار

نجا أمير قبائل العبودة، حسين آل خيّون، اليوم الخميس، من محاولة اغتيال في محافظة ذي قار، جنوب العراق.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية قولها إن ”أمير قبيلة العبودة الشيخ حسين آل خيون تعرض لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين بالقرب من أحد مزارعه في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار“.

وبحسب المصادر، فإن ”السائق الشخصي للزعيم القبلي أصيب في الحادثة، فيما وصلت قوة أمنية إلى الموقع وفتحت تحقيقاً في الحادثة“.

ويعد آل خيون من الشخصيات العشائرية البارزة المساندة للاحتجاجات الشعبية في محافظة ذي قار، حيث شارك مع المتظاهرين، ودعا إلى مساندتهم.

وتصاعدت حدة الاغتيالات ضد نشطاء التظاهرات، وشيوخ العشائر المساندين لهم في مختلف محافظات البلاد، وسط دعوات للحكومة المحلية بالكشف عن هوية الجناة.

وأعلن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، في الخامس عشر من الشهر الجاري، القبض على قتلة الصحفي البارز أحمد عبدالصمد، والناشطة جنان الشحماني.

وقال في تغريدة على ”تويتر“، إن ”عصابة الموت التي أرعبت أهلنا في البصرة ونشرت الموت في شوارعها الحبيبة وأزهقت أرواحا زكية، سقطت في قبضة أبطال قواتنا الأمنية، تمهيدا لمحاكمة عادلة علنية“.