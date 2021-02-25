حراك نيابي لحل البرلمان العراقي تمهيدا لانتخابات مبكرة ‎

أعلن نائب في البرلمان العراقي، اليوم الخميس، جمع عشرات التواقيع على مذكرة نيابية تطالب بحل البرلمان، تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة.

ونقلت صحيفة ”الصباح“ الرسمية عن النائب علي البديري قوله إن ”النواب الموقعين على مسودة القرار هم من مختلف الكتل السياسية، والعدد في ارتفاع مستمر“.

وأوضح النائب البديري أن “ القرار جاء بناء على رغبة مجموعة من النواب من مختلف الكتل، بـأن تكون الانتخابات مبكرة، وأن يتم التصويت على حل البرلمان في شهر أيلول/سبتمبر المقبل في أول جلسة، وأن يـتـم تـثـبـيـت الـتـاريـخ تمهيدا لإجراء انتخابات يوم الـ10 من تشرين الأول المقبل“.

وبين النائب العراقي أن “ جمع التواقـيـع سيكتمل بحضور أول جلسة فــي شـهـر أيلول/سبتمبر المقبل، وأنه سيتم السعي لكي يتجاوز عدد الموقعين الـ 60 نائبا لنشرها عبر وسائل الإعلام، واستكمال التصويت على قانون المحكمة الاتحادية وبعض القـرارات والقوانين التي نحتاجها في الانتخابات المقبلة“.

ومن المقرر أن يُجري العراق انتخابات مبكرة في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وذلك بضغط من الاحتجاجات الشعبية.

وتخشى أوساط سياسية من تأجيل الانتخابات مرة أخرى، إذ كان من المقرر أن تجري في السادس من حزيران/ يوليو المقبل؛ لكن المفوضية مددت الموعد إلى أكتوبر/تشرين الأول.