الأولى منذ عقود.. سفينة عسكرية أمريكية تصل ميناء بورتسودان السوداني

وصلت سفينة نقل بحرية سريعة تابعة لقيادة النقل البحري الأمريكي العسكري ”يو-س-ان-اس كارسون سيتي“، اليوم الأربعاء، إلى ميناء بورتسودان السوداني.

ووفقا لوكالة أنباء السودان (سونا)، قالت السفارة الأمريكية بالخرطوم في بيان صحفي اليوم إن ”زيارة سفينة البحرية الأمريكية للسودان تعتبر أول زيارة منذ عقود، وتسلط الضوء على استعداد القوات المسلحة الأمريكية لتعزيز الشراكة المتجددة مع القوات المسلحة السودانية، وتعزيز الأمن البحري“.

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب الزيارة التي قام بها نائب القيادة الأمريكية في أفريقيا للتواصل المدني-العسكري، السفير أندرو يونغ، ومدير المخابرات، الأدميرال هايدي بيرغ، إلى الخرطوم في يناير من هذا العام، لتوسيع الشراكة والتعاون بين البلدين.

كانت أمريكا قد ألغت تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب في ديسمبر الماضي، بعد 27 عاما من وضعه في القائمة الأمريكية، بسبب استضافة الخرطوم رئيس تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، ودعاوى إيواء ودعم الإرهاب.