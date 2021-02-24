مصر تؤيد مقترح السودان بتشكيل لجنة رباعية لتطوير آلية مفاوضات سد النهضة

أكدت مصر على لسان وزير خارجيتها سامح شكري موافقتها على المقترح الذي كان تقدم به السودان لتطوير آلية مفاوضات سد النهضة.

ويتركز المقترح على تكوين لجنة رباعية دولية تشمل -بجانب الاتحاد الأفريقي- كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط في المفاوضات تحت رعاية وإشراف الرئيس فيليكس تشيسيكيدي

وبحث شكري مع وفد كونغولي يزور مصر حاليا، يتقدمه ألفونس نتومبا منسق خلية العمل المعنية، المقترح السوداني، في سبيل دفع المسار التفاوضي قدما ولمعاونة الدول الثلاث في التوصل للاتفاق المنشود في أقرب فرصة ممكنة.

وبحسب بيان للخارجية المصرية، رحب شكري بألفونس نتومبا والوفد المرافق له في القاهرة، مقدما التهنئة على تولي الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئاسة الاتحاد الأفريقي مطلع الشهر الجاري، ومعربا عن تقدير مصر لحرص الجانب الكونغولي على إتمام هذه الزيارة في إطار التعرف على آخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة وأبعاده المختلفة، أخذا في الاعتبار رعاية الاتحاد الأفريقي لمسار المفاوضات.

وأكد شكري تقدير مصر الكبير للمساعي الكونغولية في هذا الصدد، موضحا تطلعها إلى الدور المهم الذي تستطيع الكونغو الديمقراطية الاضطلاع به من أجل المساعدة على التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بما يراعي مصالح الدول الثلاث.