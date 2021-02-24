تعرض سياسي عراقي بارز لمحاولة ابتزاز دولية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

اعتقلت الشرطة في أستراليا وكندا 4 أشخاص بتهمة ابتزاز مسؤول عراقي كبير، بعدما وصف اليوم الأربعاء بأنها حملة ترهيب استمرت عاما.

ونفذت الشرطة في كلا البلدين عمليات دهم بعد سلسلة من الهجمات التي استهدفت منزلا في سيدني، ومحاولات ابتزاز على الإنترنت مرتبطة بعنوان في كندا.

والمستهدَف كان عائلة سياسي كبير جدا يحمل الجنسيتين العراقية والأسترالية، ويمضي كل وقته تقريبا في العراق، بحسب الشرطة الأسترالية.

ويعتقد أن الهجمات بدأت في كانون الأول/ديسمبر 2019، عندما اقتحم أشخاص مسلحون ومقنعون منزلا في غرب سيدني واعتدوا على فتى عمره 16 عاما وسرقوا مبالغ نقدية.

وبعد أشهر، أُطلقت أعيرة نارية على المنزل بينما كان داخله مراهقان وطفل. وتم تكسير نافذة في حادثة منفصلة.

في وقت سابق هذا الشهر، تم إحراق الشرفة الأمامية للمنزل في الليل وتركت رسالة تهديد في الخارج.

وقالت الشرطة: ”خلال هذا الوقت تلقت الأسرة مطالب بدفع مبالغ مالية، وتهديدات تطال سلامتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال رسائل تركت في منزلهم“.

وقالت وسائل إعلام أسترالية، إن الشخص المستهدف هو النائب أحمد الأسدي، الشخصية المهمة في الحشد الشعبي، والتحالف الذي يجمع فصائل شيعية أدمجت مع القوات الأمنية العراقية، ولم تؤكد الشرطة هوية الرجل.

وتم اعتقال رجلين في العشرينيات من العمر في سيدني، وامرأة ورجل في الثلاثينيات في إدمونتون في كندا.