فتح: إصرار حماس على عدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين سيدمر العملية الانتخابية

دعت حركة فتح، الأربعاء، حركة حماس إلى تغليب المصلحة الوطنية، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، مشيرة إلى أن إصرار حماس على عدم الإفراج عنهم، سيدمر العملية الانتخابية.

وقالت فتح على لسان عضو اللجنة المركزية أحمد حلس في تصريحات لإذاعة ”صوت فلسطين“ الرسمية، إن ”أول اختبار لممارسة الديمقراطية، هو إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية سياسية، داعيا حماس إلى إعادة النظر في موقفها في هذا الصدد، من أجل الذهاب إلى الانتخابات دون وجود أي ملفات تعرقل العملية الديمقراطية.

ولفت حلس إلى أن الجميع رحب بمرسوم الرئيس حول الحريات العامة، الذي تم الاتفاق عليه بين كل الفصائل الفلسطينية، على أن يفرج عن كل المعتقلين السياسيين فور صدوره، مشيرا إلى أن حديث حماس عن عدم وجود معتقلين لديها، يعني أن لا نية لها بالإفراج عنهم.

ووجه حلس دعوته لكافة الجهات الحقوقية، وجمعيات حقوق الإنسان، لتحمل مسؤولياتها، وأن يكون لها دور في إغلاق هذا الملف للأبد.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، دعا حماس للإفراج عن ثمانين معتقلا لديها، تم توقيفهم على خلفيات سياسية، إلا أن داخلية غزة التابعة لحماس نفت وجود معتقلين لديها على خلفية سياسية.

ووجهت فصائل فلسطينية مختلفة دعواتها لحماس، للإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجونها، وتنفيذ المرسوم الرئاسي، الأمر الذي تنكره حماس إلى هذه اللحظة، مع وعود بمعالجة بعض الملفات لعدد من المعتقلين.