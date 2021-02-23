لأول مرة.. حماس تنشر صورا لانتخاباتها الداخلية في غزة

نشرت حركة حماس لأول مرة اليوم الثلاثاء صورا للمرحلة الأولى من انتخاباتها الداخلية التي أجرتها في قطاع غزة بمشاركة الآلاف من عناصرها.

وتظهر الصور، صناديق الاقتراع التي تتبع لحماس في غزة، حيث يقوم عناصرها باختيار ممثلين عنهم، فيما تم إجراء الانتخابات في مساجد في غزة.

وذكرت حماس في بيان صحفي لها عبر موقعها الإلكتروني، أن العملية الانتخابية جرت في قطاع غزة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من الانتخابات انتهت.

وبينت أن الانتخابات أشرفت عليها لجنة انتخابات مركزية، وذلك بموجب النظام الداخلي المعتمد لحركة حماس.

وأضافت أنها على مدار تاريخها درجت على إجراء انتخاباتها بشكل دوري منتظم، معلنة أنه سيتم استكمال باقي المراحل الانتخابية وصولا إلى انتخاب مجلس الشورى العام، ورئيس وأعضاء المكتب السياسي للحركة.

وبدأت حماس الجمعة الماضي، انتخاباتها الداخلية لاختيار قيادة جديدة لها في ثلاث مناطق، الضفة الغربية، وقطاع غزة، وإقليم الخارج، (أنصارها في خارج الأراضي الفلسطينية).

وتتزامن الانتخابات الداخلية لحماس مع التحضيرات لعقد الانتخابات التشريعية الفلسطينية، المقررة في 22 مايو/ أيار المقبل.

وقال القيادي في حماس حسام بدران في تصريحات متلفزة، إن الانتخابات لن تجرى تحت سقف أوسلو، بل بناء على مخرجات اجتماع الأمناء العامين ووثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني عام 2006، بحسب ما أوردته ”فضائية الأقصى“ التابعة لحماس.

وحث بدران على وجوب ضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة، وعدم تدخلها في الانتخابات أو الدعاية الانتخابية لأي طرف سياسي، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية في غزة ستطبق كل التوصيات والقرارات المتعلقة بالحريات العامة.

وأعرب عن أمله بالاتفاق على تشكيل محكمة الانتخابات بالتوافق، وتحييد أي جهة قانونية أخرى – سواء المحكمة الدستورية أو غيرها – عن التدخل في الانتخابات، لا في أثناء العملية الانتخابية ولا بعدها.