جدعون ساعر: الفلسطينيون يريدون إبادة إسرائيل

قال رئيس حزب ”أمل جديد“ الإسرائيلي جدعون ساعر، الإثنين، إن الفلسطينيين رفضوا كل اقتراحات حل الدولتين في السابق؛ لأنهم يرغبون في إبادة إسرائيل.

جاء ذلك أثناء مشاركته في مؤتمر افتراضي نظمه في واشنطن معهد بروكينغز للبحوث، حيث أعلن رفضه حل الدولتين لإنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية“ كان“، عن ساعر، قوله :“ الفلسطينيون رفضوا كل الاقتراحات من هذا النوع في الماضي؛ لأنهم يرغبون بإبادة إسرائيل، بدلا من التوصل لحل معها“، حسب قوله.

وانشق جدعون ساعر عن حزب الليكود الحاكم، وقام بتأسيس حزب جديد أطلق عليه اسم ”أمل جديد“، الذي يشجع الاستيطان في الضفة الغربية والجولان.

ويعتزم ساعر خوض انتخابات الكنيست الإسرائيلي في الانتخابات المقبلة، بعد إعلان انشقاقه رسميا عن حزب الليكود برئاسة نتنياهو.

وتأتي الانتخابات في ظل تغييرات جذرية في الموقف الأمريكي بعد فوز الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأعلنت الخارجية الأمريكية أن الرئيس جو بايدن يرى أن التسوية الوحيدة القابلة للاستمرار في النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي هي ”حل الدولتين“، لكنه شكك بإمكان إنجاز هذا الحل على المدى القصير.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب داعما كبيرا لإسرائيل.

وأوضح بلينكن أمام مجلس الشيوخ: ”يظن الرئيس وأنا شخصيا أن السبيل الوحيد لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية مع إعطاء الفلسطينيين دولة يحق لهم بها، هو عبر حل الدولتين“، لكن ”واقعيا أظن أنه سيكون من الصعب تحقيق أي شيء على هذا الصعيد في المدى القصير“.