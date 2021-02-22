العراق.. مقتل متظاهر في ذي قار والسلطات تفرض حظرا على التجوال (فيديو)

قتل متظاهر عراقي، اليوم الاثنين، وأصيب نحو ستة آخرين، إثر صدامات مع القوات الأمنية في محافظة ذي قار، ما دفع السلطات إلى فرض حظر على التجوال.

وقال مصدر في وزارة الصحة العراقية، لـ ”إرم نيوز“: إن ”متظاهرا لقي مصرعه، وأصيب نحو ستة آخرين بجروح متفاوتة؛ بسبب الصدامات مع القوات الأمنية، خلال الساعات الماضية“.

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن ”أحد المتظاهرين وصل إلى المستشفى وقد أصيب بجروح بالغة، لكنه توفي بعد ذلك“.

⭕️ استشهاد "علي كامل الركابي" نتيجة القمع الوحشي للقوات القمعية تجاه الثوار في محافظة ذي قار اليوم . pic.twitter.com/yI7aS7IzNK — Trending in Iraq | تريند العراق (@Trending_Iraq) February 22, 2021

وشهدت محافظة ذي قار، مركز الاحتجاجات الرئيس جنوبي العراق، اليوم الاثنين، تصعيداً جديدا، إذ تظاهر العشرات صباح اليوم الإثنين أمام مبنى ديوان محافظة ذي قار؛ للمطالبة بإقالة المحافظ ناظم الوائلي من منصبه، وحدثت اشتباكات مع القوات الأمنية بعد رشق المبنى بالحجارة.

ولاحقت قوات مكافحة الشغب المحتجين في الفروع الضيقة، فيما شهدت بعض المناطق حول مبنى المحافظة صدامات بين المحتجين والقوات الأمنية.

الفيديو الثاني

⭕ محافظة ذي قار .. قبل قليل : لحظة سقوط المتظاهر السلمي الثاني شهيداً في الناصرية على أيدي القوات القمعية. pic.twitter.com/cUIzOl9xsB — Zaidoun Makiya (@oovvoa) February 22, 2021

وقالت وسائل إعلام محلية، إن السلطات المختصة فرضت حظرا شاملاً على التجوال إثر المصادمات التي شهدتها المدينة.

وتشهد ذي قار احتجاجات بين فترة وأخرى خلال الأسابيع الماضية، ففي مطلع الشهر الجاري، قال مصدر أمني عراقي، لـ“إرم نيوز“، إن ”مئات المتظاهرين في ذي قار خرجوا في مسيرة احتجاجية للمطالبة بكشف مصير الناشط المختطف منذ أشهر، سجاد العراقي، وعدم جدية الحكومة العراقية في كشف من يقف خلف عمليات اغتيال واختطاف المتظاهرين والناشطين“.

⭕️مدير صحة ذي قار : استشهاد متظاهر واصابة 5 اخرين و 12 من القوات الامنية في الاحداث التي شهدتها مدينة الناصرية اليوم. pic.twitter.com/6JmiS2VYbZ — محمد العراقي (@karbalaey) February 22, 2021