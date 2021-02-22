سقوط صاروخين في المنطقة الخضراء في محيط السفارة الأمريكية في بغداد (صور)

ذكرت وسائل إعلام عراقية، أن انفجارا وقع اليوم الإثنين في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في العاصمة العراقية بغداد، والتي يقع فيها مقر السفارة الأمريكية.

وقال مراسل إرم نيوز في العراق إن صاروخي كاتيوشا أطلقا نحو المنطقة الخضراء، فيما دوت صفارات الإنذار من السفارة الأمريكية.

وأفاد مصدر أمني عراقي، لـ“إرم نيوز“، أن ”صاروخين من نوع كاتيوشا سقطا قرب السفارة الأمريكية في بغداد، فيما أطلقت السفارة صفارات الإنذار وتأهبت الدفاعات الجوية للتصدي لأي صواريخ قد تسقط بعد الصاروخين“.

وبين المصدر أن ”المنطقة الخضراء شهدت تحليقا للطيران الأمريكي، لتأمين المنطقة، فيما تجري قوات الأمن العراقية عملية تفتيش للمناطق القريبة لكشف منطقة إطلاق الصواريخ“.

ولاحقا قال الجيش العراقي في بيان إن صاروخين على الأقل سقطا في المنطقة الخضراء، لكنهما لم يتسببا في وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وذكر مصدر، أمني تحدث لـ“إرم نيوز“ أن ”أحد الصواريخ سقط في مركز تجاري (مول بغداد) بمنطقة الحارثية، والآخر، في مقر تابع لجهاز الأمن الوطني“.

ورجح المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه أن ”يكون استهداف جهاز الأمن الوطني، جاء عقب الاجتماع الأخير بين رئيسه قاسم الأعرجي، ومسؤولين من حلف الناتو، بعد قرار زيادة القوات في العراق“.

وأظهرت صور تداولها ناشطون على مواقع التواصل تعرض مقر جهاز الأمن الوطني إلى أضرار مادية، فضلاً عن احتراق عدد من السيارات.

ورفضت مليشيات عراقية، وأحزاب سياسية مقربة من إيران، قرار حلف الناتو الأخير بزيادة عدد قواته في العراق، لمواجهة تنظيم داعش.

بدورها، ذكرت قيادة العمليات المشتركة، أن ”الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء انطلقت من جهة الكرادة“.

وقال المتحدث باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي: إن ”الجماعات المنفلتة هي من تقف وراء انطلاق الصواريخ“.

وتضم المنطقة الخضراء السفارات الأجنبية والمباني الحكومية وهي هدف متكرر للصواريخ التي تطلقها جماعات يقول مسؤولون أمريكيون وعراقيون إنها مدعومة من إيران.

وتمر معظم الهجمات دون وقوع إصابات لكن هذا هو ثالث هجوم صاروخي في العراق خلال عدة أيام يستهدف مناطق تضم جنودا أو دبلوماسيين أو متعاقدين أمريكيين.

وكان أحد تلك الهجمات قد أسفر عن مقتل مدني غير أمريكي يعمل مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وتعرضت قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين، شمال العراق السبت الماضي، التي تضم عددا من القوات الأمريكية ومستشارين لقوات التحالف الدولي، إلى قصف بعدد من صواريخ نوع كاتيوشا.

ومنذ أشهر تتعرض المنطقة الخضراء في بغداد إلى جانب القواعد العسكرية التي تستضيف قوات التحالف والأرتال التي تنقل معدات لوجستية تابعة للتحالف الدولي، إلى هجمات.

وتتهم واشنطن الفصائل المسلحة العراقية، التي تمولها وتدربها إيران، بالوقوف وراء الهجمات الصاروخية على السفارة وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا أمريكيين.