وصول تسرب نفطي قبالة إسرائيل إلى شواطئ جنوب لبنان

وذكر مسؤولون إسرائيليون، أمس الأحد، أنهم يحاولون تحديد السفينة المتسببة في التسرب الذي غطى جزءا كبيرا من ساحلها على البحر المتوسط بالقطران، في كارثة بيئية قد‭ ‬تستغرق إزالة آثارها شهورا أو سنوات.

ووفق البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء اللبناني، فقد كلف دياب وزيرة الدفاع ووزير البيئة والتنمية الإدارية والمجلس الوطني للبحوث العلمية بالمتابعة، وسيتم إخطار قوات الطوارئ الدولية في لبنان لإعداد تقرير رسمي.

والرواسب السوداء اللزجة التي ظهرت على الشواطئ الإسرائيلية، موجودة الآن في محمية طبيعية في مدينة صور بجنوب لبنان.

وتنظر إسرائيل لسفينة مرت في 11 فبراير/ شباط، على مسافة نحو 50 كيلومترا قبالة ساحلها، على أنها المصدر المحتمل للتسرب النفطي.