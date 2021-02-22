وفاة المفكر السياسي اللبناني أنيس النقاش بفيروس كورونا

توفي صباح اليوم الإثنين المفكر السياسي اللبناني أنيس النقاش، في دمشق، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 70 عاما.

وكان النقاش أدخِل العناية المشددة في أحد مستشفيات دمشق قبل عدة أيام، جراء إصابته بالفيروس.

وبحسب ما ذكر موقع ”النشرة“ اللبناني، من المقرر أن يُنقل جثمان النقاش، غدا الثلاثاء، من دمشق ليدفن في ​العاصمة اللبنانية بيروت​.

و“النقاش“ هو باحث سياسي متخصص بالشؤون الإقليمية، ومنسق شبكة الأمان للبحوث والدراسات الإستراتيجية.

ولد النقاش في بيروت عام 1948، وتعلم في مدرسة المقاصد الإسلامية في بيروت، وشارك منذ صغره في حركات احتجاجية.

وانتسب النقاش في العام 1964 سرا إلى ​حركة فتح​، وأسس ”خلية المقاصد“، ثم تركها وأسس سريتين لبنانيتين في ​كفرشوبا​ و​بنت جبيل​، أصبح أفرادهما جزءا من قيادات حزب الله، مثل ​عماد مغنية​.

وسُجن النقاش لمدة 10 أعوام في ​فرنسا​ بعد محاولة اغتيال شابور بختيار في ​باريس​، وهو آخر رئيس وزراء في عهد شاه ​إيران​ محمد رضا پهلوي، وأفرج عنه بعدها في العام 1990.

ونعت حركة ”فتح“ الفلسطينية، النقاش، بحسب ما ذكر موقع ”معا“ الفلسطيني.

كما نعاه المدير العام للمؤسسة العربية للدراسات والنشر ماهر كيالي، وذلك عبر حسابه في ”فيسبوك“.

وكتب كيالي: ”في ذمة الله، أنيس النقاش، شخصية سياسية لبنانية خلافية بامتياز. سبق لنا أن أصدرنا كتابا عنه، وهو حوار أجراه معه الكاتب صقر أبو فخر في بيروت 2010. في تذييله لكتابه يذكر صقر“.

