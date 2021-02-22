اشتية يطالب حماس بالإفراج عن 80 معتقلا سياسيا في غزة

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، حركة حماس، بالإفراج عن 80 معتقلًا سياسيًا متواجدين في سجونها بقطاع غزة، تأكيدًا للمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمود عباس، لتعزيز مناخات الحريات العامة، وإطلاق سجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي.

وقال اشتية في مستهل جلسة حكومته الأسبوعية، إن سجون الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية تخلو من أي معتقل سياسي أو صاحب رأي أو انتماء سياسي، مؤكدًا أن الحكومة الفلسطينية تسخّر كل ما لديها من إمكانيات لإنجاح الانتخابات المقبلة.

وأكد اشتية أن الأجهزة الأمنية والحكومة في الضفة الغربية، تعمل على صون الحريات وفق النظام الأساسي الفلسطيني، مبينًا أن ذلك ما أكد عليه مرسوم عباس بشأن الحريات العامة.

وقال اشتية: ”بالأمس حضر وزير الطاقة والبترول المصري، والتقى رئيس سلطة الطاقة ورئيس صنوق الاستثمار، وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بحضور الرئيس عباس، متعلقة باستثمار غاز غزة، نحن نرحب بالجهد المصري بهذا الأمر، وأوعزنا للفريق الفني بأن يتم تزويد قطاع غزة من الغاز الذي ستطوره مصر، وليس من الجانب الإسرائيلي ضمن نظام المقايضة“.

وأضاف: أن ”الشراكة مع مصر والانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي، هو في صلب إستراتيجيتنا التنموية والتطويرية، لأن مصر تشكل عمقنا العربي، وداعمًا للجهد الفلسطيني نحو الاستقلال والحرية والدولة المستقلة“.

وأكد اشتية، أنه سيعقد يوم غد الثلاثاء، اجتماع لجنة الدول المانحة نصف السنوي، إلكترونيًا، بسبب جائحة كورونا، لافتًا إلى أنه تم التنسيق والاتصال مع عدد من المسؤولين في الدول المجتمعة مسبقًا، بهدف التأكيد على أهمية إطلاق مرحلة فلسطينية جديدة، سواء في الوصول إلى الانتخابات، أو بتفعيل وتسريع خطط التنمية اقتصاديًا، لتعويض الأوضاع الخاصة الصحية والاقتصادية التي مرت بها فلسطين العام الماضي.

وقال: ”يؤكد انعقاد هذا الاجتماع غدًا، على تجدد الاهتمام العالمي، بدعم جهود تجسيد الدولة الفلسطينية، بعيدًا عن أي مخططات أخرى لتصفيتها“، لافتًا إلى أن أرقام البطالة والفقر في قطاع غزة، قد وصلت إلى أرقام غير مسبوقة، وسنعمل بكل ما هو ممكن لإعادة إنعاش الاقتصاد الوطني“.

وأشار اشتية، إلى أن أرقام الإصابات بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية، أصبحت في ازدياد، مضيفًا: ”يبدو أن موجة جديدة تضرب العالم والمنطقة، مطالبًا الأجهزة الأمنية بتشدد الإجراءات، ومن المواطنين الالتزام بإجراءات السلامة العامة، وآمل ألا نضطر للجوء إلى إجراءات أشد، ولكن نحن نراقب الأمور يومًا بعد يوم“.

يذكر أن عباس أصدر مرسومًا رئاسيًا بشأن الحريات العامة، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك وفق التفاهمات التي جرى التوصل إليها بين الفصائل الفلسطينية باجتماعها الأخير في القاهرة.