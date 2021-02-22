مواجهات بين الشرطة ومحتجين في ذي قار العراقية وسط مطالب بإقالة المحافظ (فيديو وصور)

اندلعت مواجهات بين عشرات المحتجين الغاضبين والشرطة المحلية في محافظة ذي قار جنوب العراق إثر احتجاجات تطالب بإقالة المحافظ ناظم الوائلي.

وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إن العشرات من المتظاهرين تجمعوا أمام مبنى محافظة ذي قار، للمطالبة باستقالة المحافظ ناظم الوائلي لاتهامه بالفساد المالي والإداري.

وبحسب الناشطين، فإن بعض المتظاهرين، هاجموا مبنى المحافظة بالحجارة، فيما انسحب آخرون احتجاجا على هذا التصرف.

وأظهرت صور، تجمع المتظاهرين، قرب مبنى المحافظة، وإضرام النيران في إطارات السيارات، وقطع بعض الطرق حول مبنى المحافظة.

كر وفر وإطلاق النار ورمي الحجارة بمحيط مبنى محافظة ذي قار #المربد pic.twitter.com/NtBCCypfcO — المربد (@Al_Mirbad) February 22, 2021





بدوره، قال الناشط في تظاهرات ذي قار، حيدر الوائلي إن ”الاحتجاج اليوم يأتي للمطالبة باستقالة محافظ ذي قار، بسبب التلكؤ الحاصل في تنفيذ المشاريع الخدمية، وعدم تحسين الواقع المعيش للمواطنين، خاصة وأن المهلة السابقة التي مُنحت للحكومة المحلية انتهت قبل أيام“.

وتشهد ذي قار احتجاجات بين فترة وأخرى خلال الأسابيع الماضية، ففي مطلع الشهر الجاري، قال مصدر أمني عراقي، لـ“إرم نيوز“، إن ”مئات المتظاهرين في ذي قار، خرجوا في مسيرة احتجاجية للمطالبة بكشف مصير الناشط المختطف منذ أشهر، سجاد العراقي، وعدم جدية الحكومة العراقية في كشف من يقف خلف عمليات اغتيال واختطاف المتظاهرين والناشطين“.

وأضاف المصدر أن ”المتظاهرين حاولوا إغلاق جسر الحضارات وجسر الزيتون وسط المحافظة، وقد ردت قوات الأمن على المتظاهرين بإطلاق الرصاص الحي من أجل تفريقهم ومنع إغلاق الجسور، وطاردت المتظاهرين في الشوارع لمنعهم من إعادة التجمع في ساحة الحبوبي، حيث مركز التظاهر والاعتصام في المحافظة“.

وتابع أن ”عملية الصدامات أسفرت عن سقوط بعض الجرحى في صفوف المتظاهرين وكذلك القوات الأمنية، دون وقوع أي قتلى، وعدد الجرحى لم يعرف لغاية الآن بسبب استمرار الصدامات حتى اللحظة“.