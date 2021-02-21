العراق.. مسؤول بهيئة النزاهة المعنية بمكافحة الفساد ينجو من محاولة اغتيال

تعرض مدير مكتب التحقيقات في هيئة النزاهة العراقية، محمد عبدالرضا، الأحد، إلى محاولة اغتيال في محافظة ميسان، جنوب غرب البلاد.

وقالت وسائل إعلام محلية، وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن ”مدير مكتب التحقيقات في هيئة النزاهة محمد عبدالرضا، تعرض إلى محاولة اغتيال، عندما وضع مجهولون عبوة ناسفة قرب منزله“.

وأضافت تلك الوسائل أن ”عبدالرضا لم يصب بأذى، لكن التفجير أدى إلى أضرار مادية في المنزل، فيما وصلت قوة أمنية، لمعرفة ملابسات الحادث، والبحث عن المنفذين“.

ويتعرض مسؤولون عراقيون بين الحين والآخر، إلى عمليات اغتيال، أو محاولات اغتيال، خاصة العاملين في المجالات الأمنية، ومسؤولي التحقيقات، وملفات النزاهة، وملاحقة الفساد.

يشار إلى أن هيئـة النزاهـة هي هيئـة حكوميـة مستقلة معنيـة بالنزاهـة العامة ومكافحـة الفسـاد، وأنشئت في العراق باسم (مفوضيـة النزاهة العامة) سنة 2004 وعدّها الدستور العراقـي الدائم لعام 2005 إحدى الهيئات المستقلة وجعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تعهد، خلال تصريحات سابقة، بالعمل للقضاء على الفساد، والكشف عن الفاسدين وتقديمهم للعدالة.