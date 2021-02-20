مرجع شيعي عراقي: بناء مجسم الكعبة في كربلاء "كفر"

اعتبر المرجع الديني الشيعي البارز في العراق، محمد مهدي الخالصي، اليوم السبت، أن بناء مجسم الكعبة المشرفة في مدينة كربلاء المقدسة لدى الطائفة الشيعية في البلاد ”كفر وارتداد“.



وقال الخالصي في بيان صحفي إنه“تلقى عددًا من الأسئلة والاستفتاءات الشرعية بشأن موقف الشرع والإسلام من بناء مجسم على شكل الكعبة المشرفة في مدينة كربلاء“.

وأضاف:“إن بدعة الصهيوأمريكية منكرة، وهدفها تشويه صورة الحج، والعبث بالمقدسات من خلال بناء هيكلية على شكل الكعبة المشرفة في مدينة كربلاء، وأمام أنظار عامة الزائرين، والعلماء والمراجع، ونشرها عبر وسائل الإعلام لتشويه صورة مذهب أهل البيت“.

وتابع الخالصي:“ما جرى من بناء هيكلية للكعبة المشرفة في مدينة الإمام الحسين الشهيد هو كفر بواح، وارتداد عن الدين، وافتراء وكذب على الله، وتكذيب صريح للقرآن.. على العلماء والمراجع، وكل من يستطيع من المسلمين إنكار هذا الافتراء الصريح، والعمل على إزالة المجسم.. من يسكت عنه مشارك في الإثم والعدوان“.

وأثار وجود مجسم للكعبة المشرفة في مدينة كربلاء العراقية، وتحديدًا قرب مرقد الحسين بن علي بن أبي طالب، بعد ما ظهر في مقاطع فيديو تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، موجة غضب في العراق.

واعتبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن ما حصل“يمثل إساءة وتجاوزًا على مقدسات المسلمين، خاصة أن زوار كربلاء تعاملوا مع المجسم على أنه حقيقي“.