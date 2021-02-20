فتح: لم نبحث تشكيل قائمة انتخابية مشتركة مع حماس

أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، أن حركته لم تعقد أي اتفاق سري مع حركة حماس.

وأكد الأحمد أنه ”لم يجر بحث دخول الانتخابات التشريعية المقبلة بقائمة مشتركة مع حركة حماس“.

وقال في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إن ”المقترح قدمه الرئيس محمود عباس منذ فترة طويلة وعدة مرات لكنه لم يبحث بالمطلق مع حركة حماس، ولم يناقش رسميا حتى الآن“.

وشدد على أنه لا يوجد أي اتفاق بين فتح وأي فصيل فلسطيني بشأن الانتخابات التشريعية المقبلة حتى اللحظة.

وأضاف: ”اقترح الموضوع سابقا ولم يحدث أي شيء جدي بهذا الخصوص، وفي القاهرة أعلنا ذلك أمام جميع الفصائل“، لافتا إلى أن ”قائمة فتح ستكون جاهزة بحلول منتصف الشهر المقبل“.

وفيما يتعلق بلقاء الفصائل الفلسطينية في القاهرة المقرر عقده الشهر المقبل، قال الأحمد ”حتى الآن لم يحدد موعد لقاء مارس، واللقاء سيكون حول منظمة التحرير وهناك احتمالية أن لا يعقد اللقاء“.

وحول الحديث عن خلافات داخل فتح بشأن الانتخابات، أضاف القيادي الفتحاوي ”لا توجد خلافات وحتى إن كانت هناك خلافات فسيتم حلها، واللجنة المركزية مستحيل قبل آذار أن تبحث الموضوع، وقمنا بتقسيم الوطن خمسة أقسام، في الضفة ثلاثة أقسام وغزة قسمان“.

وتابع: ”الآن مرحلة استمزاج قاعدة فتح وكوادرها وأصدقائها والشخصيات المستقلة، وبعدها سنقوم ببلورة الأسماء ثم تذهب للجنة المركزية، واللجنة ستناقش المرشحين بالاسم سواء كانوا من فتح أو تحالفات الحركة المتوقعة“.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة ”القدس“ الفلسطينية، عن رفض حركة حماس بالإجماع خوض الانتخابات التشريعية المقبلة بقائمة موحدة مع حركة فتح، وذلك في أعقاب الحديث الأخير عن إمكانية خوض الطرفين الانتخابات بقائمة موحدة.

وقالت الصحيفة، وفق مصادر لم تسمها داخل حركة حماس، إن الحركة بالداخل والخارج تواصل عقد اجتماعاتها بشأن ملف الانتخابات العامة.

وأشارت إلى أنه ”تم عقد اجتماع موسع بين الداخل والخارج الأربعاء الماضي، أجمع فيه المشاركون فيه على عدم خوض الانتخابات التشريعية المقبلة في أيار/ مايو بقائمة موحّدة مع حركة فتح.“

وأوضحت المصادر، وفق الصحيفة، أن هناك توافقًا على إمكانية خوض الانتخابات بقائمة موحدة تضم فتح إلى جانب الفصائل، أو قائمة ثالثة تضم حركة حماس مع فصائل المقاومة في غزة.

ولفتت إلى أن ”الحركة في حال دخلت في مثل هذه القوائم، فإنها ستدعم قائمة شبابية من نشطائها وكوادرها لخوض الانتخابات بشكل منفصل“.

وأشارت المصادر، إلى أن هذه القرارات بما فيها عدم خوض الانتخابات بقائمة موحدة مع فتح، ليست نهائية، وأنه سيتم حسم هذا الموضوع مع انتخاب المكتب السياسي الجديد للحركة، في ظل الانتخابات الداخلية لحركة حماس، التي بدأت يوم أمس الجمعة.