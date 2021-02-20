إعلامي لبناني يوضح لنائب في كتلة حزب الله الفرق بين عمله في الدولة و"الدويلة"

أوضح الصحفي الاستقصائي رياض قبيسي للنائب في البرلمان اللبناني عن كتلة حزب الله حسين الحاج حسن، الفرق بين عمله في الدولة و“الدويلة“.

وكان قد قال رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب حسين الحاج حسن، إن عمل لجنته هو مراقبة وسائل الإعلام.

وقال قبيسي في برنامجه ”يسقط حكم الفاسد“: ”سيد حسين أنت تخلط بين الدولة والدويلة، البرلمان يراقب وسائل الإعلام عندك في الدويلة، في الدولة أنت تقبض راتبك من المواطنين لتراقب عمل الحكومة“.

وأضاف: ”عصفورية.. نائب لا يعرف عمله“.

وأثار كلام قبيسي حفيظة نشطاء لبنانيين على تويتر، وكتبت الإعلامية ديما صادق: ”رياض قبيسي لحسين الحاج حسن: هايدا إعلام دولة مش دويلة“.

رياض قبيسي لحسين الحاج حسن: هايدا اعلام دولة مش دويلة https://t.co/InRRCOuMNf — Dima ديما صادق (@DimaSadek) February 20, 2021

وكتبت الناشطة ”Larissa Aoun“: ”لما يضيع الحزب بين الدولة والدويلة“.

لما يضيع الحزب بين الدولة والدويلة .. pic.twitter.com/J3FbX3s1BS — Larissa Aoun (@LarissaAounSky) February 19, 2021

وغرد آخر يدعى ”Ghassan Harmoush“: ”رياض قبيسي بطل من لبنان يعلي كلمة الحق في مواجهة أعتى قوى الشر دفاعا عن اللبنانيين المقهورين ومن تكالب أحقر طبقة سياسية ما فتئت تعمل نهشا في لحم الشعب العاري“.