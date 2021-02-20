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إعلامي لبناني يوضح لنائب في كتلة حز...
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إعلامي لبناني يوضح لنائب في كتلة حزب الله الفرق بين عمله في الدولة و"الدويلة"

أوضح الصحفي الاستقصائي رياض قبيسي للنائب في البرلمان اللبناني عن كتلة حزب الله حسين الحاج حسن، الفرق بين عمله في الدولة و"الدويلة". وكان قد قال رئيس لجنة

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المصدر: فريق التحرير

أوضح الصحفي الاستقصائي رياض قبيسي للنائب في البرلمان اللبناني عن كتلة حزب الله حسين الحاج حسن، الفرق بين عمله في الدولة و“الدويلة“.

وكان قد قال رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب حسين الحاج حسن، إن عمل لجنته هو مراقبة وسائل الإعلام.

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وقال قبيسي في برنامجه ”يسقط حكم الفاسد“: ”سيد حسين أنت تخلط بين الدولة والدويلة، البرلمان يراقب وسائل الإعلام عندك في الدويلة، في الدولة أنت تقبض راتبك من المواطنين لتراقب عمل الحكومة“.

وأضاف: ”عصفورية.. نائب لا يعرف عمله“.

وأثار كلام قبيسي حفيظة نشطاء لبنانيين على تويتر، وكتبت الإعلامية ديما صادق: ”رياض قبيسي لحسين الحاج حسن: هايدا إعلام دولة مش دويلة“.

وكتبت الناشطة ”Larissa Aoun“: ”لما يضيع الحزب بين الدولة والدويلة“.

وغرد آخر يدعى ”Ghassan Harmoush“: ”رياض قبيسي بطل من لبنان يعلي كلمة الحق في مواجهة أعتى قوى الشر دفاعا عن اللبنانيين المقهورين ومن تكالب أحقر طبقة سياسية ما فتئت تعمل نهشا في لحم الشعب العاري“.

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