"ريتا والبندقية".. من هي الفتاة الإسرائيلية "بطلة" صفقة تبادل الأسرى بين تل أبيب ودمشق؟

بعد إتمام صفقة تبادل الأسرى بين تل أبيب ودمشق، تكشفت بعض تفاصيلها التي أحيطت بالسرية التامة، وتبين أن محور الصفقة هي فتاة إسرائيلية تسللت إلى سوريا، وكان على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يعيدها بأي ثمن، فقام بحشد كل طاقات بلاده الدبلوماسية لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتدخل لدى نظيره السوري بشار الأسد؛ من أجل تلبية الطلب الإسرائيلي.

ووفقا لخبراء، فإن هذه الصفقة تعد من الصفقات النادرة التي تمت برعاية روسية، ويبدو أن الفتاة الإسرائيلية هي التي حتمت اللجوء إليها، فهي كانت بمثابة البطلة لهذه الصفقة التي أفرجت فيها السلطات السورية عنها مقابل إفراج إسرائيل عن راعيين سوريين، وإلغاء حكم سابق على نهال المقت، وهي فتاة من قرية مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، سبق وأدينت بالتحريض. وهي شقيقة الأسير المحرر صدقي المقت الذي أفرج عنه في صفقة أخرى عام 2019 بين سوريا وإسرائيل.

واللافت أيضا أن أحد المشمولين بالصفقة، وهو دياب قهموز، الأسير السوري من قرية الغجر في الجولان المحتل المحكوم بالسجن 16 عاما، آثر البقاء في الأسر الإسرائيلي لأنه رفض الانتقال إلى دمشق، مطالبا بالعودة إلى بلدته وأهله في الغجر.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، فإن طائرة صغيرة كانت قد أعادت الفتاة الإسرائيلية (25 عاما) من موسكو التي تسلمتها من دمشق، إلى تل أبيب، وكان برفقتها عدد من المسؤولين الإسرائيليين بينهم مسؤول ملف الأسرى والمفقودين، يارون بلوم.

ومن المقرر أن تخضع الفتاة، التي تحدثت مع عائلتها فور عودتها، لتحقيقات من قبل جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك).

ووفقا للرواية الرسمية السورية، فإن ”الفتاة الإسرائيلية دخلت خطأ إلى منطقة القنيطرة السورية حيث تم اعتقالها“، فيما اكتفى نتنياهو بالقول إن ”الحديث يدور عن حادثة إنسانية عبرت فيها فتاة إسرائيلية الحدود إلى سوريا قبل أيام، دون أن يوضح دوافعها، وإنه طلب مساعدة صديقه بوتين من أجل استعادتها.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الفتاة الإسرائيلية تنحدر من مستوطنة ”موديعين عيليت“، وهي تعرف بأنها مستوطنة ومدينة مخصصة لليهود الحريديين المتشددين، وتقع في الضفة الغربية، غرب مدينة رام الله.

وتنتمي الفتاة، التي بقيت هويتها محجوبة، لإحدى تلك العائلات اليهودية المتزمتة (حريديم)، لكنها تبنت نمط الحياة العلمانية وانفصلت عن عائلتها وتجندت لفترة في الجيش.

وقد سبق للفتاة، غريبة الأطوار، وفقا لبعض التقارير، أن حاولت دخول قطاع غزة قبل ذلك، لكن دورية للجيش الإسرائيلي ألقت القبض عليها، وأعادتها، وهي تمكنت، أخيرا، بعد محاولات سابقة فاشلة، من اجتياز الحدود مع سوريا من الجولان المحتل، عبر منطقة جبلية وعرة شديدة الانحدار يصعب اجتيازها مشياً، وهي منطقة مسموح فيها الدخول للجنود فقط.

وذكرت تقارير أن هناك شكوكاً تحوم حول صحة رواية تسللها، باعتبار أن الحدود بين سوريا وإسرائيل مراقبة بشكل صارم بواسطة كاميرات حرارية، وإذا كانت هناك بعض المنافذ غير مغطاة بالكاميرات أو غير مسيجة، فإنها تحتاج إلى خبرة ودراية كبيرتين لمعرفتها والعبور من خلالها.

ورجحت التقارير أن الفتاة ربما تكون قد دخلت سوريا عبر بلد ثالث مثل الأردن أو لبنان، مشيرة إلى أنها تعاني من اضطرابات نفسية وأوهام.

ريتا محمود درويش

ووردت في تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية، أن الفتاة اجتازت الحدود بحثا عن صديق سوري تعرفت عليه وأحبته، كما قالت القناة العبرية 12.

وبصرف النظر عن مدى دقة هذه الرواية، فهي تعيد إلى الأذهان قصيدة ”ريتا“ لمحمود درويش الذي يتناول قصة حب بين شاب فلسطيني وفتاة يهودية اسمها ريتا، إذ يقول درويش في أحد مقاطعها ”بين ريتا وعيوني بندقية.. والذي يعرف ريتا ينحني ويصلي لإله في العيون العسلية“.

ولئن كانت حكاية قصيدة ريتا متخيلة، فإن قصة الفتاة الإسرائيلية تعيد إلى الذاكرة قصة حقيقية تم توثيقها في روايات أدبية كما فعل الكاتب الفلسطيني يحيى يخلف، الذي تحدث عن علاقة حب بين فلسطيني ويهودية في أحد فصول روايته ”نهر يستحم في البحيرة“.

في هذه الرواية، يروي يخلف قصة الحب بين اليهودية بيرتا وبين الشاب الفلسطيني فارس. و“بيرتا“ راقصة يهودية كانت تعمل في ملهى الليدو في طبريا قبل نكبتها عام 1948 وكانت تعشق فارس، ابن طبريا “الرياضي، وعندما حدثت النكبة واحتلت إسرائيل طبريا، هاجر فارس إلى مخيم عين الحلوة في لبنان، فلحقت به بيرتا وعاشت معه في المخيم إلى أن أعادتها إسرائيل عن طريق الصليب الأحمر.

ونقل موقع ”والا“ عن مصدر إسرائيلي مجهول الهوية، قوله إن الفتاة اليهودية اجتازت الحدود ووصلت قرية سورية قبل أسابيع، وقام سكان محليون بتسليمها للسلطات السورية. وقال أيضا إن إسرائيل علمت بالموضوع من روسيا. وتابع: ”بعدما حققت المخابرات السورية مع الفتاة الإسرائيلية اكتشفوا أنها غريبة الأطوار وليست جاسوسة. وعندئذ أبدوا استعدادهم للتوصل إلى صفقة مع إسرائيل“. منوها إلى أن الفتاة تعلمت العربية وقررت الانتقال إلى سوريا بحثا عن مغامرات مثيرة.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد اعتقلت الراعيين السوريين بعدما خطفتهما وهما داخل الأراضي السورية بدعوى أنهما عميلان سريان لحزب الله. في المقابل بقيت بعض تفاصيل الصفقة طيّ الكتمان، ومنها أن هناك شيئا آخر ستقدمه إسرائيل لدمشق حظرت الرقابة العسكرية الإسرائيلية الكشف عنه.

إلا أن هذا الشيء الآخر السري فسرته تقارير على أن اسرائيل ستؤمن لقاحات كورونا لسوريا، لذلك قبلت دمشق بالصفقة، غير أن دمشق نفت ذلك رسميا.

ويرى خبراء أن هذه الصفقة قد تكون بداية لخوض مباحثات للتطبيع بين الجانبين، إذ ترددت أنباء في الفترة الأخيرة عن وجود مساعٍ لاختبار احتمال استئناف مفاوضات السلام بين دمشق وتل أبيب، التي عقدت جولات منها في الماضي وتعثرت.

ويشير خبراء إلى أن هذه ”الصفقات الإنسانية“ تهدف إلى بناء الثقة بين الطرفين لنقل الأمور من المستوى الأمني والعسكري والإنساني إلى السياسي، وهو ما قد يتم الكشف عن تفاصيله بعد الانتخابات الرئاسية السورية المنتظرة، خلال الصيف المقبل.