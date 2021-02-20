مقتل 21 عنصرا من داعش بغارات روسية في سوريا

قتل 21 عنصرا من تنظيم داعش في غارات شنها الطيران الحربي الروسي على عدة مواقع في سوريا يوم السبت.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ”الطائرات الحربية الروسية واصلت ضرباتها الجوية على مواقع متفرقة من البادية السورية، وشنت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ما لا يقل عن 130 غارة، استهدفت مناطق انتشار تنظيم ”داعش“ في مثلث حلب – حماة – الرقة وباديتي ديرالزور وحمص“.

وأضاف المرصد أن حصيلة قتلى عناصر التنظيم ارتفعت في القصف العنيف إلى 21 عنصرا، وذلك في إطار الاستنزاف الكبير للروس من قبل داعش، حيث تضطر القوات الروسية لشن عشرات الغارات وأحياناً مئات لتقتل بعضاً من عناصر التنظيم المنتشرين على مساحات شاسعة من البادية السورية.