الخارجية السودانية تستنكر اتهام إثيوبيا للخرطوم بالعمالة لطرف ثالث

استنكرت وزارة الخارجية السودانية اتهام أديس أبابا للخرطوم بالعمالة لطرف ثالث، على خلفية النزاع القائم بينهما على أراض حدودية، معتبرة ذاك الاتهام ”إهانة لاتغتفر“.

ووفق بيان للخارجية، اليوم السبت، اعتبر السودان أن بيان الخارجية الإثيوبية الذي صدر أمس يمثل إساءة وأن اتهام السودان بالعمالة لأطراف أخرى إهانة بليغة ولا تغتفر وإنكارًا مطلقًا للحقائق.

وأكدت أن كل فئات الشعب السوداني وقيادته عسكريين ومدنيين موحدة في موقفها ودعمها الكامل لبسط سيطرة السودان وسيادته على كامل أراضيه وفق الحدود المُعترف بها والتي تسندها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، مشيرا إلى أن الحدود السودانية الإثيوبية لم تكن قط موضع نزاع.

واتهم السودان وزارة الخارجية الإثيوبية قائلا بأن هناك ”من يسخرها لخدمة مصالح شخصية وأغراض فئوية لمجموعة محددة، يمضى فيها مغامراً بمصالح عظيمة للشعب الإثيوبي، وبأمنه واستقراره، وبجوار لم يخنه“.

وأضاف بيان الخارجية السودانية أنه إن كانت ”إثيوبيا جادة فى ادعاءاتها المستجدة في أراضٍ سبق لها أن أقرت بسيادة السودان عليها، فإن عليها أن تمضي إلى الخيارات القانونية المتاحة إقليمياً ودوليًا، لا أن تهدد الأمن الإقليمي والدولي بالاضطراب الذي قد يجر إليه توظيف البعض للسياسة الخارجية لإثيوبيا لمصالحه الفئوية الضيقة“.